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上海進博會落幕 意向成交額800.1億美元 年增2%

中國新聞組／北京11日電
第7屆中國進口博覽會今天在上海閉幕，根據官方發布，今年累計意向成交金額較上屆增加2%。圖為第七屆中國國際進口博覽會閉幕，展商於國家會展中心（上海）中央廣場處合影留念。（中新社）
第7屆中國進口博覽會今天在上海閉幕，根據官方發布，今年累計意向成交金額較上屆增加2%。圖為第七屆中國國際進口博覽會閉幕，展商於國家會展中心（上海）中央廣場處合影留念。（中新社）

第7屆中國進口博覽會10日在上海閉幕，根據官方發布，今年累計意向成交金額800.1億美元（約5743億元人民幣），較上屆增加2%。

第7屆中國國際進口博覽會10日閉幕，官方於下午舉行閉幕新聞發布會。綜合新華社、第一財經、中新網報導，中國國際進口博覽局副局長吳政平指出，今年進博會企業商業展區，共有來自129個國家和地區，共3496家企業參展，展場面積維持36萬平方米。其中來自「一帶一路」國家的企業共1585家。

他說，第七屆進博會成交的情形活躍，按一年計，意向成交金額800.1億美元，比上一屆成長2%。

吳政平說，今年的進博會上，跨國企業帶來450項新產品、新技術與新服務，包含100多項全球首發、40項亞洲首展、200多項中國首秀，積極落實「首發經濟」，藉此激發消費新動能。

他並強調，過去七年來，進博會的國際採購和投資促進功能顯著。今年共有39個政府交易團和4個行業交易團組織註冊專業觀眾超過43萬人，年增4%，貿易投資對接會舉辦近50場貿易和投資促進活動，網路供應及採購大廳和數位進博平台共發布1.2萬則採購需求，協助供需雙方預先對接。

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