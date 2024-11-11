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「卷出新高度」 上海幼兒園開理科班 教國外數學競賽

中國新聞組／上海11日電
上海一幼兒園開設理科班，課程包括國外數學競賽。(取材自上游新聞)
上海一幼兒園開設理科班，課程包括國外數學競賽。(取材自上游新聞)

近日有上海家長發帖稱，在某幼兒園家委會上，園方表示，「將從中班開始選拔孩子進理科班」，並分享了班型、課程以及收費標準等。不少網友表示「震驚」，「幼兒園已經卷出了新高度」。園方10日表示，確有針對AMC（美國數學競賽）課程的班級，但並不是從幼兒園開始學習AMC相關課程，而是「預備班」的概念。學前教育專家認為，國家明令禁止學前教育「小學化」，幼兒園設置「理科班」從概念和形式上有違反國家政策之嫌。

上游新聞報導，上海一幼兒園學生家長發帖稱，園方要辦AMC理科班，「上海幼兒園新標桿」。這位家長表示，該幼兒園會從中班開始選拔孩子進理科班，學習內容是pre-AMC。此外，幼兒園在周末開設面向所有孩子的周末班，「內容包括小托福、袋鼠數學、AMC8/10/12、托福、雅思，所有班級都需要經過入學測試。」

這位家長感嘆：「聽完第一念頭就是我要為了幼兒園搬家，因為小朋友在幼兒園的學習會持續很久很久。」

據報導，涉事幼兒園是上海畹華幼兒園官方公眾號介紹，上海畹華幼兒園是梅蘭芳文化集團授權並參與投資的擁有「梅蘭芳」這個全國知名IP的國內第一家幼兒園，專注於國際化教學的持證幼兒園。

什麽是AMC？據上海一位業內人士介紹，AMC8是美國初中數學競賽，由美國數學協會（MAA）主辦，面向八年級及以下的學生，年齡不能超過14.5歲。對想要進入北京、上海等地重點、私立和國際學校的學生來說，即使是體制內的小升初擇校，AMC8的獲獎證書也能夠為學生增加競爭力。

對此，網友紛紛表示「震驚」，「幼兒園已經卷出了新高度」、「上海幼兒園雞血天花板」、「原來以為幼兒園的娃娃只有幼小銜接，沒想到早早走在了數學競賽的道路上。」

也有一些家長質疑，「幼兒園孩子真的能學AMC8課程嗎？也太超綱了，我家的孩子三年級才開始學」、「難道畢業能直接中考？是不是在割韭菜？」

據報導，該幼兒園招生諮詢人員10日解釋說，AMC理科班，也就是中大班主要是還是學習袋鼠數學，AMC理科班的意思差不多就是「AMC預備班」的概念，只是往AMC這個方向準備。

報導說，目前AMC理科班的價格為（全天）8800元人民幣(約1225美元)/月。

重慶市教育科學研究院學前教研員李傳英博士表示，國家明令禁止學前教育「小學化」，幼兒園設置「理科班」從概念上和形式上都有違反國家政策之嫌。

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