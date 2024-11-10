「反美鬥士」司馬南疑遭禁言1年 最後發文挺川普
素有「反美鬥士」的中國知名時政名嘴司馬南傳出在社群平台遭禁言一年，他的社群帳號從5日起不再更新，最後一條微博內容是表態支持川普當選美國總統。此前他的發言頻率相當高，僅11月5日一天就發了12條。
中央社引述南華早報報導，兩名熟悉情況的消息人士指出，中國網路監管當局已經禁止司馬南在社群帳號發文，預計將持續一年，但他們拒絕說明禁令的原因。「他被禁止跨平台一年，但我不能說是為什麼觸發了禁令」，一名直接了解此事的消息人士表示。
司馬南8日沒有回應南華早報的置評請求。
68歲的司馬南本名于力，多年來一直在輿論場活躍。截至目前，他在抖音擁有3796萬粉絲；在今日頭條擁有1644萬粉絲；在微博也擁有322萬粉絲。
司馬南被許多人視為極端民族主義左派的象徵，長期在受到嚴格審查的中國網路上，對西方、商人和自由派公知等目標進行憤怒攻擊。在這些攻擊中，司馬南經常引用包括毛澤東思想在內的共產黨意識形態，導致中國許多人認為他的言論得到了一定程度的官方認可。
司馬南經常指責團體或個人背叛中國利益、與美國勾結，這些激烈言論還為他贏得了「反美鬥士」的稱號。
2021年，司馬南點名中國科技大廠聯想以低於其價值的價格出售國有資產，並向高階主管支付不合理的高薪。他連續發布了50多則影片和文章，指責聯想「造成國有資產損失」，再度躍為全國話題。
儘管引發廣泛爭議，北京當局並未對此展開任何調查。
2022年8月，司馬南被踢爆2010年在美國加州買了一間房子，引發社群激烈混戰後，「反美鬥士」一度遭當局依「違反相關法律法規」全網禁言，他也因此公開道歉。
自美國總統大選5日晚間投票開始前幾個小時，司馬南就沒有在社群帳號發文，迄今未更新。
司馬南在抖音上發布的最後一則短影音，開玩笑地稱自己是「特朗普（川普）駐北京競選辦公室副主任」，表達對這名共和黨候選人的支持。
司馬南在微博最後一篇發文表示，他更喜歡川普，因為川普的交易心態可能有助於「北京接管台灣」。
「說白了，特朗普這個人可以交易，他自稱是偉大的交易者。特朗普會和台北切割，與北京交易。什麼都是可以賣的，關鍵是價錢。」司馬南說：「單從這一條來說，我傾向於讓特朗普當選，當然他不當選也好。」
不過司馬南評美國大選的影片與文章，迄今都還存活，他的社群帳號也沒有顯示被禁言。「反美鬥士」究竟為何被禁言，將是中國社群熱議話題。
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