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「夜騎開封」亂象／共享單車平台：超區騎行強制鎖車

中國新聞組／北京10日電
「夜騎開封」掀亂象，遍地都是共享單車，道路寸步難行。（取材自鳳凰網）
「夜騎開封」掀亂象，遍地都是共享單車，道路寸步難行。（取材自鳳凰網）

官方火速封禁近期暴紅的夜騎共享單車的活動，美團、哈囉、青桔三大共享單車平台9日發布聯合公告，強調鄭州共享單車騎行不得超出營運範圍，若超區騎行將採取強制鎖車，並依規收取調度費，從根本上為夜騎熱潮「降溫」。

綜合大公報、新京報報導，三大共享單車平台先發布騎行倡議書，呼籲民眾減少長途騎行行為。倡議書中表示，長途騎行存在一定安全風險，在交通繁忙的主要幹線上，夜間騎行發生事故的可能性更是倍增。此外，長時間騎行可能會對身體健康造成不利影響，對共享單車的磨損較大，同時也嚴重影響其他用戶的正常使用。三大單車平台同聲呼籲，建議民眾盡量選擇更為安全、快捷且舒適的公共交通工具出行，如火車或長途汽車。

隨後，共享單車平台又發布聯合公告，鄭州市共享單車運營區域為北至北四環、南至南四環、東至東四環、西至西四環，民眾使用共享單車不得超出營運範圍，對於「超區騎行共享單車」行為將採取強制鎖車的措施，並依規收取調度費。

除此之外，公告更規範共享單車停放範圍，要求民眾將車輛停放在App顯示可停放區域，不可停放在道路內。在飛機動車道騎行，速度不超過每小時15公里。

另外，河南媒體「頂端新聞」9日連續發布數篇評論，向大學生喊話「熱血不止共享單車，青春並非沒有界限的橫衝直撞。安全並不一定以騎行人數取勝，拍腦袋就走的窮遊實則充滿風險，舉全社會之力的後勤保障不可能次次出現。大學生們勇於在體力上挑戰自我不是壞事，給青春留下美好回憶不是不行，但比這更重要的，是學會擁有責任心。」試圖為夜騎熱潮降溫。

鄭州 河南

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