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中嚴打直播薦股 「上海爺叔」帳號開9天就被封 直播來不及開

中國新聞組／北京10日電
股市網紅「上海爺叔」的抖音帳號被封，帳號僅存活9天。（取材自藍鯨新聞）
股市網紅「上海爺叔」的抖音帳號被封，帳號僅存活9天。（取材自藍鯨新聞）

在中國官方加大經濟刺激政策後，民眾紛紛湧入股市淘金，短視頻、直播平台上更出現許多「炒股達人」，逼迫官方出手整治。近日，一名叫「上海爺叔」的老股民在抖音平台開設的帳號被封號，被認為是官方釋出嚴管「直播薦股」的訊號。

中央社報導，今年7月，「上海爺叔」曾在被稱為「股市沙龍」的上海廣東路公開預測9月A股將迎來一波牛市，原本股民不以為意，但隨著「十一長假」前中國人民銀行、金融監管總局與中證監三部門釋出救市訊號，A股飆漲，「上海爺叔」也因此聲名大噪。

除此之外，他還預測中信證券會從7月22日開始連拉3個漲停板，讓中信證券隨即在各大股票平台熱榜上排名第一。這名爺叔還預測，2026年中國股市會漲到14600點，預測中信證券未來可以衝到700元。種種言論，讓「上海爺叔」的言論備受中國股民關注。

據21世紀經濟網、證券時報等媒體報導，10月30日「上海爺叔」開設個人抖音平台帳號「愛在深秋」，直到被封號前，追蹤人數超過40萬。他還在此前預告，11月9日晚間7點會進行首次直播，但還沒開播就被封號，帳號只存活9天，顯見中國官方加大打擊「直播薦股」與「抖音炒股」現象。

從9月24日以來，隨著A股行情好轉，投資者入市熱情高漲，不少新股民跑步進場，與炒股相關的抖音直播間也瞬間爆紅。藍鯨新聞報導，有些帳號會直接號召粉絲全倉投資特定股票，也有的透過內容暗示、私信、群聊等方式發布「解盤」、「送資料」等內容，將用戶誘導到站外進行非法薦股或實施詐騙。

抖音平台在6日晚間曾回應，平台會嚴厲打擊各類非法證券活動，對發現的違規內容與帳號，將採取封禁等手段。

除了「上海爺叔」，千萬粉絲博主大藍的抖音帳號也在同一天被封。在此之前，大藍連發數十條股市相關作品，標題包括「A股大盤公開預測」、「新手炒股賺錢買哪支股票」、「公開預測8號股票漲跌」、「推薦大家炒股，我真的錯了嗎」等帶有強烈引導性的內容。

根據上交所最新披露數據，今年10月份，A股個人投資者新開戶數達到683.97萬戶，創下2015年6月以來的新高；個人新開基金帳戶54.65萬，也相當於前3個月的開戶總量。截至10月，A股個人投資者累計開戶3億6584萬9085戶。

中國股市網紅「上海爺叔」常在上海廣東路股市沙龍與股民們分享見解，因此爆紅。（取材...
中國股市網紅「上海爺叔」常在上海廣東路股市沙龍與股民們分享見解，因此爆紅。（取材自中國基金報）

有業內人士直言，現在炒股票也直播化了，多個主播同時吹一檔股票就能把股票漲停。

上海市錦天城（烏魯木齊）律師事務所律師袁燕飛表示，對於非法薦股，情節嚴重的可能會觸犯中國刑法。比如，通過虛假薦股訊息騙取投資者錢財的，可能構成詐騙罪；通過薦股訊息操縱股票價格、擾亂市場秩序的，可能構成操縱證券、期貨市場罪；通過發展下線/會員的方式進行非法牟利，還可能構成組織、領導傳銷活動罪。

證券 抖音 投資

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