過招綠茶閨密像宮鬥？ 國貨之光蜂花宣傳翻車「姊妹們」拒買

上海日用品牌蜂花因為引用「真假閨密」的漫畫，被大批網友認為惡俗。(取材自微博)

被稱為「國貨之光」的上海日用品牌蜂花的官方帳號近日在網上發布一組「真假閨密」的漫畫，以誇張手法對比女性間的假面友誼，被大批網友認為惡俗、不尊重女性，「搞不清楚誰是顧客群」；蜂花為此7日刪除貼文道歉，並稱將嚴肅整頓該帳號的運營。

綜合港媒報導，以老牌平價洗髮水、護髮素聞名的蜂花，近日在小紅書 官方帳號裡轉載一篇「看清什麼是真假閨密」的漫畫，漫畫藉對比真假閨密噱頭宣傳蜂花產品，形容假閨密是「綠茶」（外貌清純，實質生活糜爛思想拜金）、「陰陽怪氣」、「搔首弄姿」，劇情猶如「宮鬥」，部分人物穿著暴露，有「擦邊」嫌疑。

原以為可以引起女性消費者的共鳴，沒想到卻讓消費者感到不適，覺得女性友誼被貶低，「買你家產品的都是女生，還搞『背刺』這一手」、「要搞清楚誰是你的顧客群體」。7日午間，蜂花在微博 發文回應稱，為近期發布的一篇不當圖文內容，鄭重道歉。

蜂花稱，此次事件充分暴露出其在內容把控以及審核流程方面存在嚴重漏洞。已經第一時間啟動全面的整改程序，目前不當圖文已刪除，並嚴肅整頓該帳號的運營。蜂花一直提倡平等、自由、尊重的價值觀。對此深感自責，並已深刻反省，再次誠懇致歉，感謝大家的關心和愛護，隨時接受大家的監督和批評。

不過，網友似乎並不埋單，「不要發個聲明就過去了」、「已拉黑，不會再買產品」、「好感全無了」。