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富比世：鍾睒睒連4年蟬聯中國首富 馬化騰、張一鳴分列二三

中國新聞組／綜合報導
據富比世公布2024年「中國內地富豪榜」，鍾睒睒以508億美元繼續蟬聯中國首富。（取材自微博）
據富比世公布2024年「中國內地富豪榜」，鍾睒睒以508億美元繼續蟬聯中國首富。（取材自微博）

富比世」公布2024年「中國內地富豪榜」，鍾睒睒以508億美元繼續蟬聯中國內地首富，馬化騰468億美元位列第二，張一鳴排第三，財富456億美元。

澎湃新聞報導，「富比世」表示，面臨激烈價格戰的農夫山泉創始人鍾睒睒，財富較去年縮水93億美元，總財富降低至508億美元，但不妨礙其連續四年成為內地首富。

財富增長最大的是騰訊控股董事長馬化騰，他的總財富增加147億美元達到468億美元，在排名中上升兩位，目前排名第二，這也是他從2020年以來重返這個位置。由於在線遊戲、流媒體服務和廣告收入的增加，騰訊的股價在過去一年中上漲了49%。

字節跳動創始人張一鳴的排名下滑一位至第三位，他的淨資產增長了5%，達到456億美元。他旗下產品TikTok面臨海外監管挑戰，今年5月，字節跳動起訴美國政府推翻一項法律，該法律要求其出售短視頻應用程序，否則將面臨全國性的禁令。

拼多多創始人黃崢則跌至第四位，儘管他增加了77億美元的財富，總財富達到439億美元。

另一位值得注意的企業家是創新藥企百利天恒董事長朱義，他的淨資產翻了一番多，達到82億美元。去年12月，百利天恒與百時美施貴寶（BMS）達成的一項協議，百利天恒將其研發的一款新藥除中國外的全球權益授權給BMS。BMS將向百利天恒的全資子公司SystImmune支付8億美元的首付款，和最高可達5億美元的近期或有付款；潛在總交易額最高可達84億美元。

據富比世統計，今年榜單上有8位新人，分別是蔡浩宇、劉偉和羅宇皓，他們是遊戲公司米哈遊的三位聯合創始人，米哈遊以自己的動漫風格遊戲吸引了全球大批粉絲。泡泡瑪特董事長王寧也加入了榜單，他旗下公司通過加速海外擴張，實現收入顯著增長。42歲的宗馥莉是榜單上最年輕的一位女性，她的父親宗慶後是飲料巨頭娃哈哈集團的創始人。

有10名企業家重回榜單，其中財富最高的是芯片製造商寒武紀董事長陳天石，他以72.7億美元的收入排名第46位，隨著人工智能的繁榮，寒武紀股價比一年前增長了兩倍多。

17名落選榜單的企業家中，包括碧桂園控股有限公司董事長楊惠妍等。

「富比世」指出，中國一系列促進經濟增長的措施為股市注入活力。自去年測算財富以來，滬深300指數上漲12%，前100富豪的財富總和重回1萬億美元，較去年8950億美元增長15%。進入這份榜單前100名的最低淨資產門檻也從2023年的34億美元增加到39億美元。今年共有60位企業家財富增加，但有22位企業家財富下滑。

不過，根據此前胡潤研究院發布「2024胡潤百富榜」，當時位列第一的是張一鳴。胡潤發布的榜單顯示，張一鳴財富比去年增長1050億元，以3500億元第一次成為中國首富，他是過去26年來第18位中國首富，也是第一位「80後」白手起家的中國首富，鍾睒睒則位列第二。

富比世 鍾睒睒 農夫山泉

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