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清華教授跟著00後進墓園幹殯葬1天 對死亡有了新理解

中國新聞組／北京7日電
彭凱平發現，「湯木檀澤」在墓園工作並沒有害怕的感覺。(取材自中新網)
彭凱平發現，「湯木檀澤」在墓園工作並沒有害怕的感覺。(取材自中新網)

中國積極心理學發起人、清華教授彭凱平日前探訪了江蘇鹽城的墓園，拜訪抖音創作者——一名00後入殮師「湯木檀澤」，並跟著她體驗了在墓園裡工作的流程，他發現「湯木檀澤」以幽默、輕鬆的方式記錄自己的殯葬工作，用真實的行動揭開了殯葬行業的神秘面紗，也讓彭凱平對死亡議題產生新的理解。

一名00後入殮師「湯木檀澤」。(取材自中新網)
一名00後入殮師「湯木檀澤」。(取材自中新網)

清華教授彭凱平探訪了江蘇鹽城的墓園。(取材自中新網)
清華教授彭凱平探訪了江蘇鹽城的墓園。(取材自中新網)

來源：湯木檀澤

中國新聞網報導，63歲的彭凱平是中國積極心理學發起人。這門心理學分支倡導的正是將創傷、疾患轉換成幸福、快樂的體驗，死亡是繞不開的議題。

彭凱平表示，自己曾對死亡懷有恐懼，從童年目睹親人離世到中年經歷生死邊緣，死亡在他的人生中留下了深刻印記。

第一次看到入殮師「湯木檀澤」的視頻，彭凱平就對她充滿好奇：一個00後女孩為什麼會選擇當入殮師？每天在墓園工作不害怕嗎？於是他來到江蘇鹽城，探訪「湯木檀澤」工作的墓園。

他發現，「湯木檀澤」以一種坦然、專業的態度打破了對死亡的忌諱，讓人們意識到死亡也是生活的一部分。她的視頻用輕鬆幽默的方式記錄日常工作，例如用自己的照片演練遺像擺放，甚至親身示範入殮過程。這些內容不僅淡化了死亡的恐懼，還傳遞了對生命的尊重。

彭凱平觀看、參與了很多江蘇鹽城本地的殯葬習俗，給逝者在草席上穿壽衣、將逝者抬到板上停靈，聽他們講了給遺體化妝的故事和細節。以前彭凱平總覺得這是專業人士的事，但仔細想來，這也是對死亡的一種迴避與隔絕。

為遺體化妝的工具。(取材自中新網)
為遺體化妝的工具。(取材自中新網)

報導指出，「湯木檀澤」分享她大二時第一次幫逝者穿衣服的經歷。逝者是一個跳樓的18歲男孩，縫合完穿上衣服後，他變得非常重。由於沒人認領，男孩變成了一具無名屍體，沒人知道他發生了什麼，但是湯木檀澤說，她想的是「沒關係，一切都結束了，讓人乾乾淨淨來、乾乾淨淨走」。

「湯木檀澤」的行業理念源於她大學老師的教導：「越嚴肅的事越應該用活潑、樂觀的心情去做。」彭凱平認為這種心態與積極心理學不謀而合，幫助她面對每天與死亡打交道的壓力。

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