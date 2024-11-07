我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

北京前副市長高朋「搞權色交易」涉受賄、玩忽職守罪被逮捕

中央社／ 台北7日電
北京市前副市長高朋。(取材自新京報)
北京市前副市長高朋。(取材自新京報)

中國最高人民檢察院6日公布，北京市前副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守，依法對他作出逮捕決定。此前中共中央紀委國家監委對高朋立案調查，指他非法收受巨額財物等，開除其黨籍及公職。

據中國最高人民檢察院官網6日公布，北京市人民政府前黨組成員、副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、玩忽職守罪對高朋作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

北京市人民政府今年6月4日公布，經2024年5月31日北京市第16屆人民代表大會常務委員會第10次會議決定，免去高朋的北京市副市長職務。

人民日報10月報導，10月22日，經中共中央批准，中央紀委國家監委對高朋嚴重違紀違法問題立案審查調查。

經查明，高朋接受可能影響公正執行公務的宴請，安排管理和服務對象為其家庭提供「保姆式」服務，違規在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益，弄虛作假，騙取學歷、學位，又違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理和服務對象大額錢款，搞權色交易；「貪圖享樂，追求低級趣味」，搞權錢交易，利用職務便利為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；玩忽職守，給國家利益造成重大損失。

高朋嚴重違反黨的政治紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、玩忽職守犯罪。經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予高朋開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

公開資料顯示，高朋於1972年7月生，遼寧鳳城人，1996年8月參加工作，大學畢業（東北財經大學投資經濟系投資經濟專業），在職研究生（西南財經大學金融學專業），是經濟學博士、高級經濟師。

中共 投資

上一則

面臨川普2.0的關稅威脅 中國這次有較充分的準備

下一則

習近平致電川普 再次喊話「中美合則兩利、鬥則俱傷」

延伸閱讀

不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係

不滿拜登制裁 部分中美洲國家希望川普上台重修關係
北京何時向川普發賀電？毛寧：正式宣布後按慣例處理

北京何時向川普發賀電？毛寧：正式宣布後按慣例處理
被查兩個月前還在收錢 中國國開行前副行長周清玉判15年

被查兩個月前還在收錢 中國國開行前副行長周清玉判15年
中國國開行前副行長周清玉判15年 離職後仍受賄

中國國開行前副行長周清玉判15年 離職後仍受賄

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30
彭博報導，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位。圖為四川高速列車從渝昆高鐵瀘州站駛出。(新華社)

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

2024-10-31 20:57

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」