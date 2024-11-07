北京前副市長高朋「搞權色交易」涉受賄、玩忽職守罪被逮捕

北京市前副市長高朋。(取材自新京報)

中國最高人民檢察院6日公布，北京市前副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守，依法對他作出逮捕決定。此前中共 中央紀委國家監委對高朋立案調查，指他非法收受巨額財物等，開除其黨籍及公職。

據中國最高人民檢察院官網6日公布，北京市人民政府前黨組成員、副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、玩忽職守罪對高朋作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

北京市人民政府今年6月4日公布，經2024年5月31日北京市第16屆人民代表大會常務委員會第10次會議決定，免去高朋的北京市副市長職務。

人民日報10月報導，10月22日，經中共中央批准，中央紀委國家監委對高朋嚴重違紀違法問題立案審查調查。

經查明，高朋接受可能影響公正執行公務的宴請，安排管理和服務對象為其家庭提供「保姆式」服務，違規在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益，弄虛作假，騙取學歷、學位，又違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理和服務對象大額錢款，搞權色交易；「貪圖享樂，追求低級趣味」，搞權錢交易，利用職務便利為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；玩忽職守，給國家利益造成重大損失。

高朋嚴重違反黨的政治紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、玩忽職守犯罪。經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予高朋開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

公開資料顯示，高朋於1972年7月生，遼寧鳳城人，1996年8月參加工作，大學畢業（東北財經大學投資 經濟系投資經濟專業），在職研究生（西南財經大學金融學專業），是經濟學博士、高級經濟師。