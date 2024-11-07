台胞、台企紛赴雄安新區考察、創業 希望抓住機遇

中國積極推動雄安新區發展建設。圖為此前來自京津冀的30餘名台灣民眾參訪雄安新區。（中新社）

隨著雄安新區建設不斷推進，越來越多台胞、台企來這裡參訪、考察、創業，希望抓住機遇。

新華社報導，今年45歲的許瑋泰是雄安新區首家台灣菜館秋霞飯店的創始人。台式雞肉飯、滷肉飯、牛肉麵、冬瓜茶等許多耳熟能詳的台灣美食，都能在這家地道台菜館裡找到。

秋霞飯店自7月開張以來，回頭客眾多，還吸引眾多遊客前來打卡。

由於父親也是台商，早年間曾在東莞開廠，許瑋泰高中時便頻繁往來於兩岸。2004年，25歲的許瑋泰在上海開了自己的第一家餐廳，之後就一直留在中國大陸。他曾同時經營著近20家門店，遍布北京、上海、成都、廈門等城市。

許瑋泰說，相較於台灣，中國有更廣闊的發展空間，選擇來「未來之城」雄安新區開店，除成本等考量，還因為「雄安是我可以親眼見證它成長的國家級新區」。

看好台灣菜在雄安新區的發展潛力，許瑋泰計畫明年春季在緊鄰啟動區的華望城附近，再開一家台式居酒屋，瞄準承接北京非首都功能疏解帶來的青年消費群體。

「雄安是未來城市建設的範本。這裡環境好、生活便利、人口密度低、管理智能化。從家走路十分鐘就可到公司、藥店、超市，人在這裡生活起來很舒服，不用舟車勞頓。」他建議更多台胞將視線投向大陸，投向雄安新區，親自來這邊走走看看，感受大陸的發展變化。

今年8月至10月，在雄安新區居住考察近兩個月後，另一名台胞童上庭決定在這裡投資 ，開一家台灣茶葉店，引入台灣特色茶點、茶具、茶藝。她希望通過這家店，能讓更多中國朋友了解和喜愛台灣茶文化。

童上庭認為，隨著新區的快速發展，越來越多人才將匯聚於此，他們對於高品質的生活享受和文化體驗有著日益增長的需求，而台灣茶葉契合這些需求。

「像抹茶蛋黃酥這樣的台式茶點，我們會用雄安當地的鹹蛋黃作原料，以台灣傳統手法來製作。白洋淀鴨蛋的品質是一流的。」童上庭說，在雄安新區開設台灣茶葉店不僅是一項商業活動，更是兩岸經濟文化交流和融合發展的嘗試。

雄安新區歡迎更多台胞走進新區、了解新區、投資新區。今年3月以來，雄安新區已接待14批次近400名台胞參訪考察。