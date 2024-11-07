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A股10月685萬新開戶 創9年來最快增速 史上單月第3高

記者陳宥菘／綜合報導
上海證券交易所數據顯示，今年10月新開設的A股交易帳戶超過680萬戶。(新華社)
上海證券交易所數據顯示，今年10月新開設的A股交易帳戶超過680萬戶。(新華社)

自中國官方9月底加大推出經濟刺激政策後，A股市場持續火熱。上海證券交易所數據顯示，今年10月新開設的A股交易帳戶超過680萬戶，不僅創下九年來最快增速，也是歷史上單月第三高表現。外媒分析，這表明投資者信心在官方一系列措施後得到恢復。

綜合財聯社、彭博報導，今年前10月，A股新開戶數2031萬戶，其中10月新開戶數685萬戶，相比前9個月月均開戶數為150萬戶，10月開戶量高於平時水準的4至5倍。這一數據不僅超過了今年5月至9月新開帳戶的總和，也是2015年6月以來的最大月度增幅。

開源證券高超非銀團隊報告指出，此前業界普遍認為近期開戶潮帶來的數量規模在300至400萬戶之間，實際情況屬於「超預期」。

報告指出，近來中股新股民呈現年輕化，以「90」和「00」後為主，預計此部分增量資金體量有限，更值得關注的是既有股民帶來的增量資金。報告還提到，上交所每月開戶數據披露的時間點一般為次月10日左右，本次9月數據遞延至與10月數據一起披露，且時間點提前，再次彰顯監管層提振市場信心的態度。

當前零售投資者的活躍已和此前A股市場的低迷交易形成鮮明對比。不久前的8月，新開戶數僅為100萬戶，創下2015年2月以來的最低水平。不過，當前市場氣氛明顯不同，雖然目前A股低於10月初的高點，但中國股票市場的融資融券餘額已升至兩年新高。

彭博指出，新開帳戶數量的激增，表明在9月一系列政策措施引發中國股市的大漲後，投資者信心得到恢復。目前，投資者的目光正看向本周在北京召開的14屆全國人大常委會第12次會議，預期會議將批准一項財政刺激方案。

投資 證券 三高

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