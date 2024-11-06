迎數萬跨城夜騎大學生 開封設停車專區、景區免費開放

鄭開大道上，大學生車隊綿延數十公里。(取材自抖音)

上萬名鄭州 大學生夜騎共享單車「夜襲開封」，車隊凌晨綿延數十公里成為近期熱門話題。為了接住潑天流量，開封各大景區宣布大學生免費入園。開封市也加派交警疏導交通、設專門停車區。但這股說走就走的夜騎熱潮也曝出「脆皮大學生」問題，有女學生騎到半路體力不支，只能叩老媽來救援「連車帶人」打包回家。

綜合新京報、極目新聞、南昌晚報報導，河南 鄭州大學生夜騎開封一事近日在網路上走紅，不少大學生從鄭州市金水區出發，每人租用共享單車，沿鄭開大道一路向東，騎行50餘公里後，抵達開封。開封遊玩一夜後，隔天搭乘鄭開城際鐵路列車返回鄭州。

為迎來潑天流量，開封市迅速做出回應。清明上河園、萬歲山武俠城、中國翰園碑林、開封城 牆景區、大相國寺、啟封故園等開封景區，紛紛宣布對大學生免費入園。清明上河園、萬歲山武俠城首次宣布凌晨開園。

女學生騎行體力不支，坐在路邊。(視頻截圖)

19歲的大一新生周科（化名）日前和三個同學組隊，從鄭州金水區出發，騎著共享單車到達50多公里外的開封市。出發前，周科以為最大的困難是堅持不下去，結果出發時才發現，最大的困難是找車。學校附近的共乘單車都被騎走了，四人從晚8時找到晚10時，終於找齊了四輛共享單車。

另外，有兩個鄭州女大學生掃了共享單車就跟風開啟了騎行之旅。結果騎了30多公里後，實在太累受不了就打電話向老媽魏女士求救。

粗略統計，11月1日晚至11月4日晚，已有約1.7萬名大學生從鄭州市夜騎到開封市。

鄭開大道上，大學生車隊綿延數十公里。(取材自抖音)

開封市交警支隊工作人員介紹，在騎乘必經的鄭開大道沿途，均設有非機動車道。此外，交警部門增派警力，在鄭開大道上的多個點位指揮引導，「如果騎到機動車道上，引導他們騎回非機動車道上。」

當地也設置了專供鄭州夜騎大學生停放共享單車的區域。