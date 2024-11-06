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青海湖連20年「長大」 水體面積已恢復到70年前

記者廖士鋒／綜合報導
青海湖水體面積已經連續20年增加，超過4650平方公里。（取材自青海省政府官網）
青海湖水體面積已經連續20年增加，超過4650平方公里。（取材自青海省政府官網）

受到氣候變遷影響，中國最大的內陸湖泊青海湖水體面積不斷增加，目前已經連續20年「長大」，水體面積恢復到4650平方公里，與1950年代中期相當。專家則表示，面積20年來的恢復性增長，與近年來西北地方降雨增多、青藏高原氣候暖濕化有關，同時也是湖區生態保護與修復工作的積極成果。

綜合青海日報、青海新聞網消息，青海湖水體面積自2005年以來連續20年擴大，水位平均每年上漲近20厘米。目前湖水面積已恢復至70年前水平。今年9月25日的衛星遙感監測顯示，青海湖水體面積為4650.08平方公里，較上年同期增加28.10平方公里。

青海湖流域周邊氣象站資料分析顯示，與上年和近五年同期相比，2024年汛期（5—9月）青海湖流域周邊地區降水量分別偏多3成和2成，除8月降水量偏少外，其餘月份均偏多，其中6月和9月降水量較近五年同期分別偏多7成和1倍。2024年汛期降水量偏多可能是湖泊面積較上年相對較大的原因。

青海湖景區保護利用管理局科技合作宣教處處長陳德輝指出，1950年代中期，青海湖水體面積保持在4600平方公里左右。此後，受氣候變化、人為活動等影響，湖水面積逐步縮小。2004年，青海湖水體面積縮小至4244.5平方公里。湖區植被蓋度、珍稀瀕危野生動物數量也同步下降。

青海湖國家級自然保護區管理局相關負責人孫建青則表示，歷史上，青海湖水體面積一直處於動態變化之中。20年來的恢復性增長，「與近年來西北地方降雨增多、青藏高原氣候暖濕化有關，同時也是湖區生態保護與修復工作的積極成果」。

目前，青海湖獨有物種「青海湖裸鯉」從2002年的2592噸增加至12.03萬噸；流域內普氏原羚從2004年的257隻增加到3400餘隻；棲息水鳥增至60.6萬隻，達到自2007年開展規範化監測以來的峰值。

但青藏高原升溫、降水增加，也引起生態環境學者的關注，澎湃新聞日前援引剛完成一次藏北無人區考察的楊勇說法指，「一年比一年熱。這幾年夏天去野外考察，白天穿短袖短褲就夠了。而在上世紀80年代，即使是夏天都需要穿著外衣甚至防寒服」，他更提到，在許多冰川周圍的濕地、草地或者開始荒漠化的沙地，地表最高溫度到了攝氏30多度甚至攝氏40多度。這在高原已經是常態了，他相當擔心冰川的脆弱，「高原已經留不住水了」。

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