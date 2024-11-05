吃了心跳加快…馬斯克用過的減肥藥 在中國有假貨產業鏈

阿里巴巴平台上可以檢索到的司美格魯肽原料。(取材自新京報)

「不用節食、不用運動，成分就是億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）用的那種，是市面上天花板級別的…」直播間主播裡對口服減重 藥品「司美格魯肽」（Semaglutide）連番吹捧令中國一名女子心動購入，但服用後帶來的心跳加快、惡心乾嘔不適反應，她才驚覺自己買到假貨。媒體調查發現，「冒牌司美」在中國已形成一個完整的產業鏈，每盒成本不到20元人民幣（約2.8美元）。

新京報報導，中國一名想減肥的女子曹明月(化名)不敢使用針劑(俗稱瘦瘦筆)，聽聞司美格魯肽是口服產品，她便花費499元(人民幣，下同）在直播間下單了兩盒。吃完大約三個小時後，曹明月產生不良反應，她感到心跳加快，伴隨一陣陣的惡心乾嘔。經搜索了解，她才意識到自己買的這款「GLP-1口服司美3D塑形艙」不是真正的「口服司美」。

另一名消費者齊舒(化名)稱，身邊有朋友購買服用後也出現了嘔吐等症狀，他查看店鋪評論，裡頭提及各種不良反應，有人吃完胃疼胸悶去醫院輸液；有人喝完半夜流了兩次鼻血。齊舒發現該商品報關單上顯示的產品成分，與產品宣傳不符。

中國國內獲批的司美格魯肽來自丹麥的諾和諾德公司，用於治療糖尿病，有針劑（Ozempic）和口服藥（Rybelsus）兩款。口服藥於今年1月獲批，是中國目前首個及唯一獲批上市的口服GLP-1藥物，需要處方才能購買。但電商 平台上，「口服司美」、「GLP-1活性膠囊」、「司美纖體飲」等「冒牌司美」層出不窮。

調查發現，這些「口服司美」大多並不含司美格魯肽，只是一個宣傳的幌子。在互聯網上，通過「代工廠」自製一款類似的「冒牌司美」每盒成本不到20元，已形成一條完整的產業鏈。而更有違法者，在互聯網上售賣司美格魯肽原料，生產銷售未經審批的司美格魯肽針劑。

在網上，生產一款類似的「口服司美」並不難，在相關平台上能查找到不少「口服司美」的代工廠。 某生產廠家工作人員表示，司美屬於藥物無法做，但「司美的效果是做得出的」。在他發送的資料中，該廠「GLP-1激活膠囊」核心成分是AKK菌（嗜黏液阿克曼氏菌），「能夠降血糖、加速脂肪代謝，在不減量飲食、不配合運動的情況下，一周可以瘦1.5斤。」

余白(化名)長期研究GLP-1領域，他直言，當下「口服司美」的成分就是之前一些減肥產品常用的成分，如今只是利用司美或GLP-1的名頭「硬蹭」。