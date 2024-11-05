化解地方債 提上人大首日議程 10兆救市計畫 料最後一天公布

14屆全國人大常委會第12次會議4日在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。（中新社）

中國14屆全國人大常委會第12次會議4日至8日一連五天在北京舉行，根據官方發布，會議首日議程包含審議「增加地方政府債務限額置換存量隱性債務」議案，顯示中國推進「化解地方債務」的政策已提上人大議程。外界預料會議最後一天將公布刺激經濟方案規模，市場普遍預期，規模可能達到約10兆（人民幣，下同，約1.4兆美元）。

財政部部長藍佛安在會上代表國務院 對法案進行說明，全國人大財政經濟委員會副主任委員許宏才作了該議案審查結果報告。由於地方政府債務負擔過重，拖累了投資 和經濟增長，該法案是本周一至周五全國人大常委會會議的重要議程之一，預計將對地方政府債務問題的解決帶來深遠影響。

路透指出，近年隨著房地產 市場低迷和地方政府債務規模持續攀升，中國經濟自第二季度以來增長勢頭減弱。上個月，藍佛安曾表示，中國計畫「顯著增加」政府債務，以支持消費和房地產行業，但並未透露具體的規模和時間。他還提到，中國將實施大規模債務置換計畫，繼續使用債券額度進行債務化解，並稱這些措施是近年來力度最強的債務減壓舉措。

消息人士透露，中國考慮發行逾10兆的新債，以解決地方政府隱性債務，同時支持回購閒置土地並減少積壓庫存住房的庫存。預料，這一刺激措施預計將於8日宣布。

香港南華早報引述渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，此次人大常委會會議主要聚焦化解風險，額外提振消費的措施可能要等到明年。預計會後官方將為地方政府債務置換和銀行資本重組提供更多資金，但這些措施將著眼於長期，而不是即時效果。

全國人大常委會從往年的10月底召開，推遲至11月初接近美國總統大選結束之際，人大常委會舉行會議期間，美國大選可能會有結果，或意味有關政策規模將根據美國選舉結果而進行調整。

丁爽表示，如果共和黨候選人川普當選，可能會對中國加徵關稅。鑑於外部的不確定性加劇，中國可能會採取更大規模的措施來應對，規模可能達到中國GDP的1%至2%。如果是賀錦麗當選，美國可能會維持現在的對中政策，中國對額外措施的需求較少。

報導說，麥格理資本證券公司首席中國經濟學家胡偉俊表示，政策制定者只是想為經濟提供一個底線，而不是以任何有意義的方式使其通貨再膨脹。

他預期，刺激措施將旨在實現今年的GDP成長目標，同時緩解風險。中國會批准未來三年涉及6兆的地方政府債務互換，及發行1兆特別國債來支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。