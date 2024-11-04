「愛情的樣子」寧波97歲奶奶燙髮、化妝 只為去醫院探夫

楊森之和李秀蘭兩位老人相擁告別。（取材自寧波晚報）

住在浙江寧波98歲老人楊森之日前因為中暑住院，由於體弱住院近四個月至今仍無法出院。97歲的李秀蘭心繫丈夫，卻因行動不便無法前往探視。當地社區辦知道她的願望後，替她化妝、燙髮，帶她去醫院看楊森之。兩人在一小時的會面裡，手一直緊緊握著，離開前老人哽咽的擁抱彼此，叮嚀「你一定要好起來」。讓一旁的志願者感動的說：「這就是愛情的樣子」。

行動不便的李秀蘭在志願者的攙扶下下樓。(取材自文明寧波)

寧波晚報報導，楊森之和李秀蘭的故事始於80多年前。兩人幼年時兩家為青梅竹馬的他們定下娃娃親。十七八歲時，兩人拜堂成親，李秀蘭很自豪地說，「當年的自己是十里八鄉的美女」。今年，已是他們結婚的第80個年頭。

從前，楊森之是兒童團長，李秀蘭則是一名交通員。1948年，楊森之赴甬工作。當時兒子剛滿八個月，於是，李秀蘭選擇在家照顧孩子，直到1951年才來到寧波。剛到寧波時，李秀蘭在鄞縣（現鄞州區）婦聯上班，後到寧波服裝七廠工作，直到58歲退休 。但後來，她又被湖西街道（現月湖街道）的領導看中，受邀為天一居委會主任、書記。

70歲那年，因楊森之身體不好，李秀蘭選擇回歸家庭，照顧丈夫。2002年，老兩口搬到了高塘花園小區後，李秀蘭才真正開始享受退休生活。

今年7月9日，楊森之中暑住院，因為還需要持續康復，到現在仍無法出院。雖然寧波市第二醫院離高塘花園很近，但對於年老體弱的李秀蘭來說，卻是一道無法跨越的鴻溝，但他們每天都會打電話或微信 視頻聊天，四個多月沒見面，這是二人婚後分開最久的一次，兩位老人的心裡始終惦記著對方。

10月，北郊社區工作人員慰問高齡老人，了解到李秀蘭的情況後，社區決定幫助他們實現這個願望。

志願者替李秀蘭畫了美美的妝容。(取材自文明寧波)

10月30日，在海曙區西門街道北郊社區志願者的幫助下，97歲的李秀蘭化了一個美美的妝，還專程去燙了頭髮。

當天下午，在社區網格員和志願者的陪同下，李秀蘭來到寧波市第二醫院，兩人彷彿有說不完的話，一小時裡，兩人的手幾乎沒分開過，李秀蘭要回家時，緊緊抱住了楊森之，楊森之也哽咽著回抱妻子。

楊老對妻子說：「今後，不知道會發生什麼事情，請你一定要吃好睡好，精神要好！」李秀蘭也叮囑丈夫：「好好休息，一定要好起來，我還會再來看你。」