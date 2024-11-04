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周五晚幹啥？鄭州大學生瘋夜奔開封 「共享單車大遷徙」

中國新聞組／北京4日電
大學生興起夜騎到開封的風潮。(取材自極目新聞)
大學生興起夜騎到開封的風潮。(取材自極目新聞)

最近每周五晚上，鄭州市街上的共享單車都會神秘消失，消失的單車第二天早上會出現在開封街上，讓開封人大呼「咋這麽多共享單車」？原來是不少鄭州大學生愛上了夜騎四、五小時到開封遊玩，當地景區也抓住流量，對夜騎特種兵免票開放。夜騎風潮也被網友調侃為「共享單車大遷徙」、「鄭州大學生夜襲開封」。

來源：YouTube

羊城晚報報導，近日，河南鄭州大學生迎來「夜奔」開封潮，車隊凌晨綿延數十公里。他們三五結伴，騎上共享單車，淩晨出發，騎行五個小時，抵達50公里外的開封。

大學生興起夜騎到開封的風潮。(取材自極目新聞)
大學生興起夜騎到開封的風潮。(取材自極目新聞)

「鄭州騎共享單車到開封」這個梗源於2024年6月18日，四位女生為了品嘗開封的灌湯包，從鄭州騎行50多公里到達開封的事件。她們晚上7時出發，經過三個多小時的騎行，終於到達目的地，享受了美味的灌湯包。這一經歷，被認為是大學生活中的一次有趣冒險，於是更多的大學生加入騎行行列。

開封街道上出現大量共享單車。(取材自抖音)
開封街道上出現大量共享單車。(取材自抖音)

極目新聞報導，在鄭州上大一的小凡，近日也和宿舍的其他四名同學一起來了一次說走就走的騎行。小凡和室友們晚上9時沿鄭開大道一路向東，經過48公里近六個小時後抵達開封市鼓樓區。當晚，他們遇到了好幾支騎行大部隊，都是學生。

鄭州大學生小王說當晚大開眼界，鄭開大道有的路段半幅路面都被騎行大軍占據，全程綿延了有數十公里。一路上，大家有帶著旗幟的，有帶音響放歌的，還有一起唱歌的。

景區推出的免票措施。（取材自極目新聞 ）
景區推出的免票措施。（取材自極目新聞 ）

為了接住這波流量，開封當地多個景區紛紛對大學生採取了免票措施，相關部門還連夜在相關路段設立共享單車接駁點，在路邊設置休息驛站，還有志願者等待送水、送禮物，交警在路邊保護大家安全，早上為大學生免費發放早餐等，狠狠接住這一大波流量。

這場「夜襲」讓開封滿城盡是共享單車，也有開封大學生決定反攻鄭州，他們要把共享單車騎回鄭州。

鄭州 河南

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