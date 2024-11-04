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杭州馬拉松吸3.6萬人來跑 機械狗當「關門兔」全球首見

中國新聞組／北京4日電
戴著兔子頭套的機器狗，陪著參賽者跑步。(取材自浙江在線)
戴著兔子頭套的機器狗，陪著參賽者跑步。(取材自浙江在線)

2024年杭州馬拉松於3日早晨鳴槍起跑，賽事吸引了3.6萬名參賽者，打破歷來紀錄。本次馬拉松亮點不斷，除了選手五花八門打扮吸睛，半馬首次引入的機械狗更是得到選手們的喜愛，但男子全馬發生工作人員引導錯誤，導致領先選手錯失冠軍，損失逾21萬元人民幣獎金。

來源：YouTube

綜合媒體報導，本場賽事，肯亞選手Moses Kibet跑出2:07:47的成績，不僅拿到全馬冠軍，更打破了杭州馬拉松塵封數年的賽會紀錄。半馬男子組，來自清華大學的中國選手陳中平以1小時06分23秒的獲得第一名；半馬女子組，中國選手陳林明以1小時14分28秒的成績獲得第一名。

2024杭州馬拉松賽3日在黃龍體育中心鳴槍開跑。比賽設置馬拉松、半程馬拉松和歡樂...
2024杭州馬拉松賽3日在黃龍體育中心鳴槍開跑。比賽設置馬拉松、半程馬拉松和歡樂跑等比賽項目，約3.6萬人參賽。圖為選手在比賽中出發。 （中新社）

陳中平成功衛冕半程馬拉松，成績比去年快了近一分鐘，比賽結束後，他說：「下午還要趕高鐵回去上課了」。

當天，男子全馬比賽過程出現戲劇性一幕，現場工作人員在衝刺階段路線引導錯誤，導致原本處在第一的衣索比亞選手被肯亞選手反超，無緣冠軍。最終，肯亞選手以2:07:47奪冠，衣索比亞選手以2:07:53奪得亞軍。值得一提的是，本屆杭馬全程男子組前三名的成績都打破了賽會紀錄。

參賽者穿著火辣路跑。（取材自浙江在線）
參賽者穿著火辣路跑。（取材自浙江在線）

作為全國知名的馬拉松賽事，每年都有許多天南海北的跑友來到杭州參賽，從河南鄭州趕來的「跑馬三劍客」，衣服的設計結合了河南的少林文化；還有兩位選手扮成許仙和法海的造型參賽。

參賽者打扮成許仙與法海模樣。（取材自浙江在線）
參賽者打扮成許仙與法海模樣。（取材自浙江在線）

但本次賽事最吸睛的是首次引入機械人做半馬賽事的「關門兔」（停止計時前完成比賽的配速員），這也是國際馬拉松歷史上的首次。

這款身形較大的四足機械狗在賽道上一出現，即吸引所有觀眾注目。在3.5公里賽事，有由身形較小的機械人擔任陪跑員，在賽道上做出各種互動動作，鼓勵跑手。

至於在全馬終點，更有大會特別安排的「彩蛋」，由兩名人形機械人敞開懷抱，迎接率先完成的選手。

馬拉松 河南 鄭州

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