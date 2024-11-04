我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約馬拉松開跑 全球5萬多選手、數千華人共襄盛舉

民主正義論壇 談大選對國際局勢影響

太不尊重…山東1烈士墓碑被綁電線桿 菏澤官方回應了

中國新聞組╱綜合報導
山東民眾發現，一烈士的墓碑被綁在電線桿上。（視頻截圖）
山東民眾發現，一烈士的墓碑被綁在電線桿上。（視頻截圖）

在中國，烈士是由省級人民政府、民政部或公安部、解放軍評定（或批准）、受相關法律法規保護的榮譽稱號，民間也對烈士很尊崇。但山東菏澤近日有村民發現，東明縣長興集鄉竟有一個烈士墓碑被綁在電線桿上，照片一出，許多網友紛紛認同這樣「綁墓碑」的行為是對烈士的不尊重。

南國今報報導，據視頻拍攝者表示，他在路過時偶然發現這個場景，心情瞬間變得沉重而憤怒。他猜測，墳頭沒有了，只有這座墓碑孤零零地被綁在電線桿上，「看著就讓人心裡難受」。拍攝者表示，他懷疑這座墓碑是被人為挪動到這裡的，這種行為不僅是對烈士的不尊重，更是對歷史的褻瀆。

查詢山東英烈網發現，這個墓碑是王汪妮，男，籍貫山東省菏澤市東明縣，生前是通訊員，犧牲日期是1945年8月。

山東省菏澤東明縣長興集鄉人民政府隨後也在其官微發布說明，證實是王汪妮烈士碑，2012年根據有關規定和親屬意願，由政府出資在其親屬責任田內修碑，協議由其親屬日常管護。今年秋耕時，其親屬將墓碑臨時移動到地頭電線桿旁，並對墓碑進行臨時固定。經網友發現並拍攝視頻發布到網上後，鄉政府及時與烈士親屬溝通，獲得同意後，已將墓碑遷移至東明縣王高寨烈士陵園統一維護管理。

解放軍

上一則

反聖嬰將讓今年冬天很冷？中國國家氣候中心這樣說

下一則

周五晚幹啥？鄭州大學生瘋夜奔開封 「共享單車大遷徙」

延伸閱讀

人物／從山東到洛杉磯 時振山傳承捏麵藝術

人物／從山東到洛杉磯 時振山傳承捏麵藝術
封面故事／神祕黑墓碑 400年後解密

封面故事／神祕黑墓碑 400年後解密
自認善舉 山東女中介稱1年賣20娃 甚至幫孩子落戶全套

自認善舉 山東女中介稱1年賣20娃 甚至幫孩子落戶全套
紀念悲劇 賓州亞裔5口之家遭槍殺案 墓碑落成

紀念悲劇 賓州亞裔5口之家遭槍殺案 墓碑落成

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30

超人氣

更多 >
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光