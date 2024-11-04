太不尊重…山東1烈士墓碑被綁電線桿 菏澤官方回應了

山東民眾發現，一烈士的墓碑被綁在電線桿上。（視頻截圖）

在中國，烈士是由省級人民政府、民政部或公安部、解放軍 評定（或批准）、受相關法律法規保護的榮譽稱號，民間也對烈士很尊崇。但山東菏澤近日有村民發現，東明縣長興集鄉竟有一個烈士墓碑被綁在電線桿上，照片一出，許多網友紛紛認同這樣「綁墓碑」的行為是對烈士的不尊重。

南國今報報導，據視頻拍攝者表示，他在路過時偶然發現這個場景，心情瞬間變得沉重而憤怒。他猜測，墳頭沒有了，只有這座墓碑孤零零地被綁在電線桿上，「看著就讓人心裡難受」。拍攝者表示，他懷疑這座墓碑是被人為挪動到這裡的，這種行為不僅是對烈士的不尊重，更是對歷史的褻瀆。

查詢山東英烈網發現，這個墓碑是王汪妮，男，籍貫山東省菏澤市東明縣，生前是通訊員，犧牲日期是1945年8月。

山東省菏澤東明縣長興集鄉人民政府隨後也在其官微發布說明，證實是王汪妮烈士碑，2012年根據有關規定和親屬意願，由政府出資在其親屬責任田內修碑，協議由其親屬日常管護。今年秋耕時，其親屬將墓碑臨時移動到地頭電線桿旁，並對墓碑進行臨時固定。經網友發現並拍攝視頻發布到網上後，鄉政府及時與烈士親屬溝通，獲得同意後，已將墓碑遷移至東明縣王高寨烈士陵園統一維護管理。