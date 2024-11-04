我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

不甩北京當局催生 中國青年保飯碗都難、顧不上婚育

記者 賴錦宏、羅印冲

中國今年結婚率大降，專家警告，明年出生人口將出現「雪崩」。其實，國務院日前才發布「加速完善生育支持」措施，各地也積極推出鼓勵政策，但民間反應平淡，多數人直接的感受是，只要是在私人企業上班，所謂的政策、所有假期（婚育補假）等於是空氣，認為官方未對症下藥，推廣婚育才會屢屢碰壁。

國務院上述措施共計四大項、13條。在強化生育服務支持措施中，強調要建立生育補貼等制度，落實三歲以下嬰幼兒照護、子女教育個人所得稅專項附加扣除政策，並要求各地要完善生育休假政策。在加強育幼服務體系建設方面，則要求各地增加公托供給。

綜合來看，不外乎是發錢（生育補貼）、減稅（所得稅專項附加扣除）、給假（完善生育休假政策）和加強幼兒照顧（增加公托）等。

政策看似立意良善，但對提高年輕人婚育意願卻難有立竿見影之效。以減輕經濟壓力看，短期的生育補貼或減稅，對養育子女來說只是杯水車薪；至於完善生育休假政策，在經濟景氣收縮下，民企員工恐怕是「有假也不敢請」，而增加公托供給，往往也是緩不濟急。

如果這些政策能讓年輕人有感，各地政府也無需使出渾身解數、奇招盡出，例如近期多地民眾反映接到官方「催生電話」，社區工作人員來電詢問個人生育計畫，包括是否在備孕或直接詢問是否已懷孕等等，問題涉及個人隱私，令人不適，有人甚至半年內就接到四通。

疫情後中國經濟復甦疲弱，經濟壓力無疑是阻礙年輕人婚育的第一座大山。中國青年失業率節節高升，保飯碗都成問題，怎可能想到結婚、生小孩？有網友就說：「養兒含辛茹苦，兒子24歲畢業，35歲壯年失業。如果每年1000萬的大學畢業生都嫌多，都找不到工作，那為什麼要每年催生1000萬的嬰兒？」大環境若無法改善，官方只想靠發錢救生育率，根本緣木求魚。

國務院 疫情

上一則

「失去人權、自由」 導演杜琪峯：我和香港沒有了靈魂

下一則

中國結婚數銳減 專家：明年出生人口「雪崩」、低於800萬

延伸閱讀

美聯社：伊朗裔美籍記者據信遭德黑蘭拘留數月

美聯社：伊朗裔美籍記者據信遭德黑蘭拘留數月
美生育率新低 30%年輕人不想要孩子

美生育率新低 30%年輕人不想要孩子
NewsWeek民調：美生育率新低 30%年輕人「不想要孩子」

NewsWeek民調：美生育率新低 30%年輕人「不想要孩子」
香江觀察／菸酒稅加減有故事 官府有政策 民間有對策

香江觀察／菸酒稅加減有故事 官府有政策 民間有對策

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光