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中國結婚數銳減 專家：明年出生人口「雪崩」、低於800萬

記者陳宥菘／綜合報導
中國近年結婚、出生人數。(製表／大陸中心)
中國近年結婚、出生人數。(製表／大陸中心)

中國民政部近日公布，今年前三季全國結婚登記474.7萬對，較去年同期減少逾94萬對，同比減少16.6%。第三季結婚對數僅131.7萬對，更比去年同期銳減25.3%。

2023年疫情解封後，當年度中國結婚率一度出現回升，達到768萬對，但這主要是受疫情影響，不少人因此將婚禮延後至2023年所致。在此之前，每年結婚對數已連續多年下滑。中國年輕人不婚、不育情況日趨嚴重，美國華裔人口專家易富賢示警，這將導致明年中國出生人口「雪崩」。

據民政部等資料，2013年全國結婚登記量為1346.9萬對，2014年起就逐年下降。2019年跌破1000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年再跌破700萬對大關，來到683.5萬對。

長期研究中國人口問題的美國威斯康辛大學高級研究員易富賢，透過社群平台「X」帳號發文指出，2018至2023年間，中國前三季結婚對數占全年的76%，因此若今年第四季結婚對數跟第三季一樣也下降25.3%，則推估今年全年中國結婚對數將只有623.4萬對，較2023年減少18.8%，這也預示著明年中國的出生人口將出現「雪崩」。他預估，明年中國新出生人口將不到800萬人。

中國2023年全年出生人口902萬人，當年死亡人口1,110萬人，人口自然成長率為千分之負1.48，且是連兩年負成長。2022年中國人口年減85萬人，是1960年代大饑荒以來首次出現人口負成長。

易富賢在自由亞洲電台網站撰文分析，中國在鼓勵生育上面臨著三大難題：一，心理上不願生；二，物質上養不起；三，生理上生不了。由於現在中國青年失業率居高不下，這意味著未來中國初婚年齡還將繼續推遲。

針對結婚率下降，有中國網友表示，這不僅僅是數字問題，更反映了現代人的婚姻觀念在變化；彩禮（聘禮）高、房價貴，壓力大，誰還敢輕易結婚，結婚率自然就上不去了。

圖為廣東深圳世界之窗拍照的新婚夫婦；由於經濟不佳加上婚姻觀念改變，中國民眾結婚數...
圖為廣東深圳世界之窗拍照的新婚夫婦；由於經濟不佳加上婚姻觀念改變，中國民眾結婚數字近年來逐年下降。(路透)
中國今年結婚對數銳減，專家示警，明年中國出生人口恐「雪崩」。圖為一對新人領證後合...
中國今年結婚對數銳減，專家示警，明年中國出生人口恐「雪崩」。圖為一對新人領證後合照。（中新社）

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