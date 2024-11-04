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前3季北京入境遊客 同比增207.8% 行程趨深度體驗遊

中國新聞組／北京4日電
兩名義大利遊客在慶雲樓露台上俯瞰北京胡同，體會悠閒慢生活。（本報北京傳真）
兩名義大利遊客在慶雲樓露台上俯瞰北京胡同，體會悠閒慢生活。（本報北京傳真）

今年1月至9月，北京市共接待入境遊客271.9萬人次，同比增207.8%，恢復到2019年的82.0%；實現旅遊外匯收入34.1億美元(約242億人民幣)，同比增168.5%。4月以來，每月入境遊接待量持續穩定，均超過30萬人次。

從遊客構成看，1月至9月，港澳台地區遊客50.5萬人次，占比18.6%；外國遊客221.4萬人次，占比81.4%。其中，亞洲遊客（不包括港澳台地區）90.9萬人次；歐洲遊客76.1萬人次；美洲遊客34.7萬人次；大洋洲遊客8.0萬人次；非洲遊客8.3萬人次。

從主要客源國看，美國遊客排名第一，恢復到2019年同期的49.9%；俄羅斯遊客排名第二，比2019年同期增長1.6倍；日本遊客排名第三，恢復到2019年同期的63.0%；德國遊客排名第四，恢復到2019年同期的74.5%；新加坡遊客排名第五，比2019年同期增長20.2%。

境外遊客來華行程安排呈現一程多站、深度遊趨勢，由純粹的觀光遊向深度體驗遊、文化主題遊轉變。外國遊客在北京通常停留三晚四天或四晚五天，常去的景區有故宮、長城、天壇、頤和園、雍和宮、圓明園、北京中軸線、北京環球度假區、奧林匹克公園、798藝術區、首鋼園區、古北水鎮等。入境遊客喜歡吃的美食主要有北京烤鴨、北京涮羊肉、老北京炸醬麵、宮保雞丁等。最受歡迎的餐廳有全聚德、東來順、四季民福等。

據統計，入境遊客習慣使用現金支付和銀行卡支付，使用微信、支付寶等移動支付的逐漸增多。北京聚焦境外來京遊客入境、出行、住宿、遊覽、購物、支付等旅遊全鏈條，率先在首都國際機場和大興國際機場打造境外來賓支付服務示範區和支付服務中心，率先在藍色港灣打造中國首個「入境消費友好型商圈」樣本，率先實現境外銀行卡「直刷」坐地鐵，目前已有超過100個國家和地區的銀行卡在北京地鐵場景使用。北京移動率先上線SIM卡「外籍護照線上預約、線下取卡」功能後，目前已累計為外籍來華人員辦理5671筆業務，採用預約辦理方式人均辦卡時間較以前縮短近70%，提升了外籍遊客辦卡體驗感和滿意度。

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