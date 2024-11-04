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中國首列氫能動車CINOVA H2 時速達200公里

記者賴錦宏／綜合報導
在柏林交通展上，民眾在中國中車「CINOVA H2」新能源智慧城際市域列車內參觀。（新華社）
在柏林交通展上，民眾在中國中車「CINOVA H2」新能源智慧城際市域列車內參觀。（新華社）

中國在氫能軌道交通技術上取得突破。由中車青島四方公司研製的中國首列「氫能源智慧城際動車組」CINOVA H2近日亮相。該車採氫動力，行駛全程實現零碳排放，運行速度最高可達每小時200公里，載客能力、續航里程等性能優於國際同類產品。

文匯網報導，中車四方主任設計師梁才國指出，CINOVA H2搭載了中車自主研發的氫燃料電池，利用氫氣和氧氣的電化學反應產生電能驅動，具有自主智財權。同時，中車可提供氫能「製儲輸用」全鏈條系統解決方案。與國際同類產品相比，可實現「裝更多、跑更快、跑更遠」。

該車採四輛編組，全列最大載客量超過1000人。配置高達960KW大功率氫燃料電池，持續運營時速160公里，最高時速可達200公里。列車擁有全球最長續航里程，以時速160公里、120公里、80公里運行時，續航分別達到1200公里、2000公里、3000公里。同時加氫速度快，列車注滿一次氫氣，只需要15分鐘。

車上氫燃料電池運作反應過程只生成水，車輛行駛全程零碳排放，不產生任何空氣汙染物。梁才國表示，按照年均運營30萬公里估算，該車每列每年可減少二氧化碳排放約730噸，相當於植樹造林567畝。此外，列車創新循環利用技術，將廢水、廢熱「變廢為寶」，能耗表現優異，以時速160公里滿載行駛時人均每公里氫耗不到0.3克。列車氫動力系統已經過第三方獨立安全評估。

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