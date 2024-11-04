雞蛋羹、醬牛肉…神18航天員回地球第1餐菜單曝光

神舟18號航天員葉光富、李聰、李廣蘇（從左至右）4日安全順利出艙。（新華社）

神舟18號航天員葉光富、李聰、李廣蘇在太空 生活了190多天後重返地球。航天員出艙後，會被轉移到專用的醫監醫保 車，吃上返回地球後的第一頓飯。哪樣家鄉味讓航天員最想念？央視新聞列出牛肉麵、雞蛋 羹、醬牛肉……等菜肴，驕傲地說了聲：「安排！」

新華社報導，神舟18號航天員乘組出艙後，會被轉移到專用的醫監醫保車。航天員在簡單洗漱、換衣服後，進一步做檢查和健康評估。

滿臉笑容的他們接受了短暫的訪問。由於累計在軌飛行超過一年，航天員葉光富成為中國在軌飛行時間最長航天員。葉光富謙虛地說「我相信，在不久的將來，中國人在軌駐留時間的紀錄將會很快刷新」。

影音來源：中新社

李聰感謝全國人民的關心、感謝航天人的奮力托舉。他們一定盡快恢復，爭取早日投入訓練，再次回到浩瀚太空。

李廣蘇則是難忘太空浩瀚的神奇美麗，他說從太空家園返回地球家園，既有回家的興奮和開心，又有對太空的留戀和不捨。「此刻最大的感受就是，為偉大祖國感到驕傲」。

在空間站時，很多網民都關心航天員的飲食，終於回到地球吃上一頓熱騰騰的飯菜，航天員都點了什麼菜？

央視新聞公開航天員回地球的第一頓飯：有牛肉麵、雞蛋羹、醬牛肉、蘿蔔燉羊肉、土豆絲、西藍花、榨菜、小餅、小饅頭、小米粥、小西紅柿、哈密瓜、葡萄……等等。大批網民紛紛留言「辛苦了、多吃點」歡迎他們回家。