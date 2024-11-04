瑞典皇家科學院院士、中科院外籍院士陳德亮 加盟清華

中科院外籍院士陳德亮加盟清華大學任地球系統科學系教授。(取材自澎湃新聞 )

據清華大學地球系統科學系官方微信 公眾號消息，著名氣候學家、瑞典皇家 科學院院士、中國科學院外籍院士、瑞典哥德堡大學August Rohss講席教授陳德亮，已於月初全職回中國，加盟清華大學任地球系統科學系教授。

澎湃新聞報導，消息提到，清華大學地學系1日在蒙民偉科技大樓南樓818室隆重舉行了一場意義非凡的活動——陳德亮院士歡迎會暨學科發展研討會。會議由地學系黨委書記耿睿主持，全體教師齊聚一堂，共同見證清華大學和地學系發展歷程中的光輝時刻。

會上，系主任羅勇教授發表了熱忱洋溢的致辭，對陳德亮院士全職加盟清華大學地學系表達了最熱烈的歡迎與崇高的敬意。他簡要介紹了陳院士的輝煌成就，包括其卓越的個人背景、非凡的學術造詣、顯著的科研貢獻以及在人才培養方面所取得的傑出業績。

在致辭中，陳德亮深情回顧了與清華老師們長期以來的緊密合作關係，並表達了對加入清華大家庭的無比喜悅與期待。他向與會者分享了對地學學科未來發展的獨到見解與前瞻思考，激發學術交流的火花，促進靈感的碰撞與智慧的交融。

公開資料顯示，陳德亮（Deliang Chen），1961年7月生於江蘇泰州。1992年獲得德國美茵茲古騰堡大學博士學位。瑞典哥德堡大學August Rhss講席教授。2010年當選瑞典皇家科學院院士，2013年當選哥德堡皇家藝術與科學院院士，2015年當選發展中國家科學院院士。2017年當選瑞典皇家科學院地學部候任主任（2018-2023年）。2017年當選為中國科學院外籍院士。2018年當選為歐洲科學與藝術學院院士和挪威科學和文學院外籍院士。

陳德亮是一位國際著名的地球系統科學的倡導和踐行者，研究工作貫穿地理科學和大氣科學。他系統研究了歐洲、亞洲的氣候變率及變化的不同尺度及其轉換，是國際知名的降尺度模式專家。由於全球氣候模式分辨率低，不能滿足需求,降尺度成為氣候預測和氣候變化研究的關鍵問題之一。