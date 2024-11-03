廣州造船廠的秘密被拍到了? 建全球首艘「軍民兩用」航母

10月23日拍攝的廣州造船廠衛星照片，可以看到一艘新型艦船的大型飛行甲板。(取材自美國星球實驗室公司衛星影像截圖)

據美媒報導，最新衛星影像顯示，位於廣州龍穴島的廣船國際股份有限公司造船基地，正祕密打造一艘不尋常的大型開放平頂的船艦，船艦僅約200米長，遠比中國先前航母袖珍，像是縮小版的輕型航母，疑是新型的航空母艦。美國專家猜測，這可能是全球首艘名義上是海洋科研船，實則具軍事應用力量的「軍民兩用航母」，將迅速提升中國海上戰力。

據中央社引述美國有線電視新聞網（CNN）昨報導指出，美國星球實驗室公司（Planet Labs Inc.）衛星影像顯示，這艘正在打造的開放平頂船艦，長約200米，最寬處約40米，甲板中央右側有一個較大的艦島，艦艏附近有一個較小的艦島，特點類似輕型航母和大型甲板兩棲攻擊艦。

前美國海軍官員、智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）說，看到這艘大型甲板艦船時「我真的很驚訝」，船型和體積大小都不尋常，甚至比解放軍 現役075型兩棲攻擊艦還小。

他認為這可能是全新航艦，顯示中國可能正打造全球首艘「表面上是民用的『航艦』，作為某種用於海洋研究的科研船」。可能象徵北京當局聲稱的「軍民融合戰略，採用軍民兩用艦艇等」的進一步提升。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，這艘船艦可望「以低成本加強解放軍海軍在低威脅環境中的作戰和後勤能力」。中國海警日益加強作為準軍事力量的部署，鑑於這艘船艦的輕型結構，可能將作為中國海警起降直升機或無人機的航母。若中國海警配備可供飛行器起降的平台，將提升在遙遠的南海甚至在台灣東部海域的監控能力。

據觀察者網，2022年，網上就流傳一份用於海事調查和其他測試、研究活動的「大型特種甲板作業船」的招標文件，顯示船長200米，船寬為38.8米，排水量1.5萬噸。貫通式直甲板有舷台和雙島上層建築，主船體首部預留有機庫空間，船尾預留塢艙。該招標文件描繪的「大型特種甲板作業船」主要特徵，與這次出現在廣州的大型艦艇全部吻合。

另據網易「hawk26講武堂」引述美國「戰爭地帶（War Zone）」網站評論文章指出，這艘大型艦船的外形尺寸和配置上與許多現役輕型航空母艦和大型甲板兩棲攻擊艦相似，例如日本 的「日向」級和中國的075型。且這艘大型艦船似乎建造速度非常快，其中一些工作確實有明顯的軍事意義，因為衛星影像可以看到解放軍海軍的大型輔助艦艇，以及新型三體USV。