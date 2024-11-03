中國空間站添利器 科學實驗鏡像平台建成運行

中國空間站科學實驗鏡像平台建成運行。(央視截圖)

據中國科學院空間應用中心表示，近日，中國空間站科學實驗鏡像平台進入正式運行階段，將為空間站科學實驗提供重要支撐。

央視新聞報導，在中國載人航天工程空間應用系統，可以看到和中國空間站的科學實驗設施1∶1配置的這樣一個鏡像平台已經全部建成，而且於近日正式投入使用。神十九乘組即將展開的大量的科學實驗，前期都已經在這裡完成了匹配驗證實驗。

據介紹，中國空間站科學實驗鏡像平台配備了14個科學實驗櫃，以及相應的信息、配電、流體散熱等艙內外公共支撐設備等，是地面上與中國空間站平行運行的科學實驗系統。

中國科學院空間應用中心研究員鐘紅恩說：「通過這個系統，實際上我們神十九乘組上去要做的實驗，我們做了發射前這些實驗載荷，還有它的一些軟件，還有備品備件在這上面做了一個地面驗證。」

據報導，作為國家太空 實驗室重要的地面科學實驗基礎設施，鏡像平台主要有三大功能。首先，神舟和天舟飛船攜帶的科學載荷上行前，都需要在這裡進行上天前最終確認測試，航天員也能夠在此進行科學實驗的操作訓練；其次，空間站上進行的科學實驗方案也可以提前在這裡驗證，如果萬一在軌出現故障，也能夠在這裡進行故障排查定位，並驗證解決措施；再者，可以支持天地比對實驗，空間站上的科學實驗可以與鏡像平台的地面實驗進行天地比對分析研究。

中國科學院空間應用中心研究員 鐘紅恩：「天地比對實驗實際上是天上做實驗，然後地面上同步在開展實驗。這樣在同樣的條件下只是微重力不一樣，我們去進行比對，看看實驗效果有什麽差別，就看兩種不同重力因素，對於實驗的影響到底是什麽樣子。」