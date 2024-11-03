中國航空產業大會 ARJ21+C919首次雙機編隊飛行表演

ARJ21和C919首次雙機編隊飛行表演。(取材自人民日報)

2日在2024中國航空產業大會暨南昌飛行大會開幕式上，中國商飛一架ARJ21和一架C919飛機先後起飛，開展編隊集合、協同齊飛、協同轉彎、低空通場等飛行表演項目。這是ARJ21和C919飛機首次雙機編隊飛行表演，集中展示了兩款飛機的良好飛行性能。

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人民日報報導，據中國商飛介紹，雙機編隊飛行表演後，ARJ21飛機先行著陸，C919飛機繼續進行低空通場、大俯仰角爬升等單機飛行表演。飛行大會期間，這兩架飛機還將進行地面靜態展示。

ARJ21和C919首次雙機編隊飛行表演。(取材自人民日報)

室內展示區，中國商飛向公眾展示了1:20比例C919和C929基本型飛機模型，1:20比例江西航空塗裝的ARJ21飛機模型，以及1:32比例ARJ21公務機、醫療機、應急救援指揮機、滅火機、貨機，C919縮短型/高原型和加長型系列化飛機模型。