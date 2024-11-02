貴陽女9年後才發現15萬工資未入帳 網：晚發1小時我就知了

湯女表示，2012年起在中國電信號碼百事任職三年多後離職，九年後才發現當年15.6萬人民幣工資未入帳。（視截截圖）

貴州省貴陽的湯女2012年在中國電信號碼百事通應聘了一份電話客服的工作，入職三年多後離職，直到最近她才發現自己當初在職期間的工資基本沒有發放，數額高達15萬6000元（人民幣，下同，約2.2萬美元）。

大象新聞報導，湯女表示，由於當時自己手上還有餘錢，銀行卡也沒有入帳短信通知，所以也沒有仔細過問，直到最近查看銀行卡時，她才發現自己在職的三年多裡，僅發了幾筆工資，還有15萬6000元未入帳。

據號碼百事通的工作人員表示，2018年他們已從貴州電信實業有限公司獨立出來，這麽多年來公司和人員都經歷了非常大的變動，因為時間太久，現在無法查到她的相關信息。如果湯女士堅稱公司沒有給她發放工資，需要提供相關的勞動關系證明才能進一步查實。湯女表示，她將去貴陽市社保局查詢具體情況後再做打算。必要時，會通過向相關部門反映維護自己的合法權益。

對此， 網民紛紛表示「晚發一小時我就發現了」、「沒錢人每個月都得看工資到帳了沒」、「什麼奇葩事都有，這是多有錢」、「富婆體驗生活來了」、「看來上班只是個打發時間」。