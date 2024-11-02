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陝西實驗中學搶師資 最高年薪50萬還送房 北大等名校生來了

中國新聞組／北京2日電
神木市實驗中學。（取材自微博）
神木市實驗中學。（取材自微博）

各省市學校為搶優良師資，不僅砸重金招聘還送房。位於全國最大的煤炭生產縣級市、陝西的神木市實驗中學，近日公示校招錄取的47名教師名單，均來自北京大學、浙江大學、中國科學技術大學等一流名校，他們將享有的「年薪24萬至50萬元（人民幣，下同，約3.4至7萬美元），免費提供120平方米住房，任教六年房子就歸老師」的好待遇，令網友咋舌直呼「好大手筆」，該校則稱這是「正常的教育投資」。

大風新聞報導，神木市實驗中學（校本部）位於陜西省神木市大柳塔鎮河西新城，含高中部、初中部，校本部高中48個班、初中40個班，可容納學生4500名。是陜西省神木市唯一一所初高銜接的公立創新型旗艦學校。

神木市實驗中學近日發布公眾號文章顯示，校園招聘確定了47名新任教師，均來自北京大學、浙江大學、中國科學技術大學等一流名校，其中有27人為碩士畢業，其餘均為本科。

該校公眾號9月19日發布的「教師招聘公告」顯示，相關教師年薪從24萬至50萬元不等。

關於住房福利，單身教師免費提供住房一間。在校任教的教師夫婦、六所部屬師範大學公費師範生等，免費提供120平米的住房（毛坯）一套。連續在校任教六年，住房歸本人所有。

此外，入職教師本人子女享受幼兒園至高中15年免費優質教育，免費校餐補貼。

神木市實驗中學相關負責人表示，眾多名校優秀畢業生願意來到學校任職，離不開神木市政府對教育的支持，「大家來任教是一種人生價值的選擇，我們也可以給他們提供很好的待遇和生活。」

談及此次被不少網友稱為 「大手筆」招聘教師一事，該負責人說，「我們招老師一直這樣子，我們就是正常的教育投資。」2023年學校便通過校招的形式招聘了名校畢業生，2024年的校招是第二批招聘。學校是新開辦的中學，今年9月才第一批招生。對於網絡的關注，希望低調，「不宜過多宣傳，其實很正常。」

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