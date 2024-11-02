挑戰吃豬飼料過活 中百萬網紅博流量 遭酸「吃相難看」

網紅博主挑戰吃豬飼料。（視頻截圖）

有278萬粉絲的網紅博主孔羽豐（「大王孔留可」）近日發布視頻稱要挑戰用最少的錢維持生活，按照網上建議吃起每天只需花3元（人民幣，下同，約0.4美元）的豬飼料，結果當場表情失控，大呼「太鹹了！」視頻發布後引發許多網民怒批其沒有下限博流量，媒體也評論稱「為點流量吃豬食，無底限的吃相好難看」；律師則稱格調低俗涉違規。

上游新聞報導，孔羽豐在視頻中稱，在網上刷到一個很炸裂的觀點，「如果你要在維持生命體徵情況下，用最低的生活成本生活，只需要每天吃3塊錢的豬飼料（3塊1斤，一天吃1斤）。」

孔羽豐於是花100元買回了一袋豬飼料，看配料表她感嘆道：「豬飼料是由大豆、花生、芝麻、玉米、小麥、麩皮做成，高碳水、高蛋白、低脂肪，全部純天然。而且怕你營養不良，還配備了維生素，這不比吃外賣健康？」隨後她開袋聞了一下豬飼料，驚呼：「哇好香啊！奶香味，就是那種麥片的味道。」

不過在將100克豬飼料泡水品嘗後，難吃的味道讓孔羽豐表情失控，驚呼：「好鹹啊！我要喝水。」接著她將剩餘豬飼料兌水稀釋一飲而盡，並稱準備嘗試吃一周豬飼料看身體的變化。

豬飼料生產廠家一名工作人員回應稱：「我們的飼料都是經過ISO 22000認證的，對人體是無害的，但是牲畜吃的和人吃的是有區別的，（牲畜吃的）沒有人吃的精細，所以不建議給人吃…雖然豬飼料無毒無害，但裡面有些分子大的只能牲畜吸收不能人體吸收。」

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