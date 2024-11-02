中天問3號火星採樣提前2年完成？ 美媒：重演斯普特尼克時刻

2024年11月1日，神舟18號、神舟19號航天員乘組交接中國空間站鑰匙。(取材自央視新聞)

神舟18號、神舟19號航天員乘組昨進行交接儀式，移交了中國空間站的鑰匙。神舟18號航天員乘組計畫11月4日以5圈快速方式返回東風著陸場。為克服著陸時暗夜低溫等難點，東風著陸場已組織9場次搜救飛行訓練。另據報導，中國天問3號火星 採樣返回可能提前兩年，美媒稱這將使中國在火星任務上領先美國九年，恐重演「斯普特尼克時刻」（又譯史普尼克危機）。

據大公報、央視報導，完成交接儀式後，神舟18號航天員乘組已完成全部既定任務，計畫11月4日返回東風著陸場。東風著陸場10月31日晚至11月1日凌晨組織所有搜救力量展開最後一次全系統綜合演練，檢驗返回段搜救任務組織和保障能力、搜索返回艙和救援航天員能力、著陸現場組織和管控能力。各項準備工作已就緒。

據報導，神舟18號載人飛船返回艙著陸時間為凌晨，據著陸場歷年氣象資料統計，11月上旬凌晨平均氣溫約1.5攝氏度，極端最低氣溫零下14.4攝氏度，飛船返回時段基本沒有月光。這次任務難點是暗夜和低溫條件，導致目標搜索發現難、到達著陸現場難、救援現場保障要求高。

「按照使救援現場亮如白晝的思路，我們籌措了各種照明器材4型18套，在神舟十四號夜間搜救基礎上進一步完善了著陸現場照明保障手段。」酒泉衛星發射中心王正軍表示，同時也為航天員準備了睡袋、蓋毯等禦寒物資，同時對醫監醫保車進行維護，為熟悉搜救環境，空中分隊進場以來已組織9個場次的飛行訓練。

報導指出，此次神舟18號載人飛船將採用5圈快速返回方案，飛船將在太空 中繞地球飛行約5圈，用時約7.5小時，然後返回地面。整個返回著陸過程包括制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等4個階段，將耗時約50分鐘。

另據觀察者網報導，中國國家航天局9月宣布，中國天問3號火星採樣返回任務的實施時間將由2030年前後提前至2028年前後，據美國「太空」網（Space）10月31日報導，這意味著中國的火星探勘實力，比美國計畫中的2040年領先足足9年之久。NASA 「火星樣本返回任務」要「直到2040年才將樣本送回地球」。

NASA首任火星項目主管、史丹福大學航空航天系兼職教授斯科特·哈伯德直言：「如果如報導所言，中國成功在火星上進行哪怕是一次『抓取樣本』，並先於美國安全返回地球，那將成為『斯普特尼克時刻』。」哈伯德認為NASA進度之慢「應令所有人感到憤怒」。

美蘇冷戰時期的1957年，蘇聯領先美國將第一顆人造衛星「斯普特尼克1號」送入地球軌道，給美國帶來巨大衝擊，也被稱為「斯普特尼克時刻」。