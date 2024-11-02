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中國能保5？ 65%省份首三季GDP未達標

中國新聞組／北京2日電

中國財新網梳理全國31個省份首三季的國內生產總值(GDP)數據後指出，逾半省份的經濟增速高於4.8%的全國GDP平均水平，但未能達到年初目標的省份超過20個，占六成半；不少經濟學家認為，今年要達到5%的GDP增長目標有難度。

財新網根據各省已公布數據梳理，發現首三季度的全國GDP平均水平為4.8%，當中，只有三個省份的GDP同比增速在6%以上，分別為西藏(6.2%)丶重慶(6%)及甘肅(6%)；13個省份增速均低於全國平均線，包括上海丶廣東丶海南等主要經濟大省，而青海(2.5%)丶黑龍江(2.3%)丶山西(1.8%)的增速則排名榜末。

以經濟「挑大梁」的六個省份計，只有河南的首三季度增速微升至5%，達全國平均線以上；其他五省增速均下滑，當中以廣東省的降幅最大，回落0.5個百分點至3.4%，與全年目標5%相差1.6個百分點。

更令人憂慮的是，有三分之一省份的可用收入增速更低，數量較去年增加一倍。經濟觀察報報導，2024年首三季，有11省居民人均可支配收入增速低於本省GDP增速，而去年出現這情況的省份只有5個。

出現有關現象的11省份中，有8個省份屬於經濟大省市。以上海為例，該市人均可支配收入名義增速由去年的 6.6%下降至 4.2%，降幅與海南並列全國第一。

受收入增速放緩影響，北京丶上海丶天津丶海南丶青海等五個省份的前三季度社會消費品零售總額出現負增長，而全國人均財產凈收入增速亦出現快速下跌現象，北京丶江蘇丶湖北丶雲南丶甘肅和青海等地的人均財產凈收入更出現負增長。

而因應中國第三季GDP按年增長4.6%，啟錸研究院首席經濟學家潘向東表示，今年全國要完成5%的GDP增速目標，難度較大；野村證券測算，若要實現目標，中國的第四季度GDP增速需要達到 5.4%；而瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤預計，中國今年的GDP增長可達到4.8%。

甘肅 證券 河南

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