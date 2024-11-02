山西呂梁1500元獎勵結婚 網諷：林寶堅尼50元代金券

山西呂梁市發布新政，明年起在市內初次登記結婚且女方年齡在35歲及以下的夫婦，獎勵人民幣1500元。圖為今年十一「黃金周」假期與往年一樣，是結婚高峰期。（中通社）

中國人口出生率持續下降，近日，山西呂梁推出新政，女性35歲前結婚贈送1500元（人民幣，下同，約210美元），生三胎者補貼8000元。對此有網民嘲諷道：「林寶堅尼50元代金券」、「打發要飯的呢」，但也有人緩頰「呂梁地區可是出了名的貧困啊，這金額很有誠意」。

紅星新聞報導，據山西呂梁民政局公眾號：呂梁市人民政府發布《關於完善生育支持政策體系建設生育友好型社會的若幹措施》，其中提到：2025年1月1日起，在我市登記結婚(雙方均為初次登記)且女方年齡在35周歲及以下的夫婦，給予1500元的獎勵，由結婚雙方在婚姻登記窗口領取。

另外，從2025年1月1日起，呂梁市還將對符合政策生育一、二、三孩且新生兒戶籍登記在呂梁的家庭，分別補貼2000元、5000元、8000元，可在戶籍登記窗口領取。

該消息隨即引發網路熱議。呂梁市民政局婚姻登記科的一位工作人員1日說，這兩日有不少市民來電諮詢，但只能補貼2025年1月1日後出生的孩子。不過，網民對於這項新政似乎不埋單，紛紛留言諷刺：「獎勵的不少，夠給孩子買奶粉嗎？」、「這麼多？好感動！」、「1500夠幾桌席」。

另據九派新聞報導，針對「女性35歲前初次結婚獎勵1500元」這項規定，有網民調 侃，「第一天找個人協議領證，一人分750元，第二天離婚，除去路費、製證費，還賺了幾百元」；呂梁民政局則表示，別為了領1500結婚又離婚。一名工作人員回應稱，「就算上午結完婚，立馬就想離婚，也得把離婚協議等材料準備好，第二天在民政局把離婚申請等手續都辦好，審批完畢後，過了一個月的離婚冷靜期才能領到離婚證。」

呂梁市位於山西省中部西側，面積2.1萬平方公里。統計公報顯示，2023年末呂梁全市常住人口334.65萬人，較上年末減少2.4萬人。全年全市出生人口2.22萬人，出生率為6.6‰；死亡人口2.54萬人，死亡率為7.55‰；自然增長率為負0.94‰。