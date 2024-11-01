拿已婚大叔200萬分手費 被控敲詐勒索 90後冀女囚10年

老劉和阿蕊交往時的聊天紀錄。（取材自紅星新聞）

河北秦皇島一對戀人鬧分手，90後女孩在拿到200萬（人民幣，下同，約28萬美元）「分手補償款」後，卻因敲詐勒索被判十年。

紅星新聞報導，老劉和阿蕊都是河北省秦皇島市盧龍縣人，老劉出生於1964年，是一家央企某分公司負責人，比阿蕊大27歲，比阿蕊的父親也僅小1歲。阿蕊的哥哥阿康和老劉的兒子阿樂是高中同學。2017年3月，阿蕊被介紹到老劉所在的央企工作不久，老劉就和她發生了關係。

老公、老婆相稱一年多後，老劉決定「不結婚」。通過纏、鬧、舉報等方式，阿蕊到老劉所在公司總部「討說法」。老劉決定「破財消災」。幾輪談判後，老劉說要給阿蕊「三個國企工作崗位及200萬元補償」。但支付200萬元補償款後，老劉報案了。阿蕊因犯敲詐勒索罪被判有期徒刑十年，給妹妹出主意的阿康也被判有期徒刑三年。

在阿蕊的母親紀姨看來，這一開始就是騙局。紀姨說，地下戀情公開後，老劉對她說「放心，我會對她（阿蕊）負責，和她結婚，給她買房，再給幾十萬做生意。」但老劉事後指責阿蕊一家：「一開始就是個坑，就是個圈套。」

阿蕊2019年4月向相關公司舉報老劉。2019年5月，老劉及朋友約阿蕊一家商談。阿蕊授意阿康提出賠償金600萬元買房未獲回應，阿蕊在2019年6月又一次舉報老劉，隨後老劉稱願賠償但需簽「分手協議」，內容是：老劉給阿蕊200萬元後，阿蕊不再向老劉及其家人索要賠償，不再相互騷擾和告他，且撤回已舉報內容。阿蕊拒簽，因為「像賣身契」，「這是對我的侮辱」。

2019年7月14日，老劉給阿蕊轉款50萬元。2019年7月24日、26日、29日老劉又給阿蕊分別匯款50萬元、58萬元、42萬元。後三筆共計150萬元的匯款中，老劉每筆都備註「補償款」。老劉說：「這不是自願的，對方逼我、威脅我，要求我這麼寫的，其實我一分錢的補償都不想給。」

2022年6月23日，北京市豐台區人民法院刑事判決書顯示，阿蕊、阿康通過舉報敲詐勒索他人財物，數額特別巨大，已構成敲詐勒索罪，分別被判處有期徒刑十年和三年，同時分處罰金10萬元和3萬元，還責令阿蕊、阿康退賠老劉200萬元。