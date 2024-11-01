日女爬長城 驚見「鼻涕抹古蹟」 指中國人不守秩序、亂扔垃圾

日本女遊客發文稱，中國遊客把鼻涕抹在長城上。（視頻截圖）

萬里長城是世界文化遺產及知名景點，不過一名日本 女遊客近日在X平台上，指控中國人不遵守秩序、亂扔垃圾，還把鼻涕抹到、噴到長城上，使長城上髒亂又臭。另外，在日本新宿，則有一群疑中國大媽黃牛在吉依卡哇專賣店搶購，以致現場混亂到不僅該店被迫開一小時就暫停營業，還驚動日本警方到場關切，有日本網友怒喊「中國人不要來」。

網上流傳的影片，日本女遊客形容萬里長城「很臭」，她目睹中國人直接將鼻涕抹在萬里長城上。她說，長城遍地垃圾，尿味四溢。網友熱議，「把自己的穢物留在長城代表到此一遊嗎」、「帶美國朋友去過一次長城，體驗極差，幾乎每一個烽火台裡都有尿騷味」、「有時候小孩子憋不住，會在長城上撒尿，經常有一股騷味」、「沒事別往那邊跑，一個字，髒」。

另外，以魔法少女為主題的日本東京吉伊卡哇（Chiikawa）新宿丸井專賣店從3月14日開店起都採取預約制，每人只能一天約一個時段，需有預約券民眾才能進場。10月30日該店難得開放免持券入場，當天還有許多新出商品報到，早上11時開店前就吸引不少民眾排隊，沒想到開放後被網友目擊疑似為中國大媽黃牛群進場狂拿玩偶，無視一人限購一隻，甚至還有人未進場就想要在店外伸手拿店內商品遭店員阻止，隨後更有警方前來關切，導致開店不到一小時，吉伊卡哇新宿丸井專賣店就在網路上宣布當天暫停營業。

來源：YouTube

10月31日店家在早上8時宣布改成開放排隊發送入店整理券 ，且規定一人僅能持有一張，不能派人代表領取，沒想到在9時30分後表示之後無法再開放後續民眾入場，讓網友傻眼店面都還沒營業就宣告當天滿檔。

該文在社群平台X引起熱議，不少日本網友驚訝當天是上班日，吉依卡哇專賣店卻因太多人而無法開放，質疑店家也有問題，喊話官方應在中國開設吉依卡哇專賣店，別讓他們跑來日本搶貨當黃牛。