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交往67歲老闆娘3年 44歲川男想婚 網：繼承遺產節奏

中國新聞組／北京1日電
胡蓉和阿穆一起出遊。（四川廣播電視台）
胡蓉和阿穆一起出遊。（四川廣播電視台）

四川成都一對老少戀引發外界關注，特別的是，女大男23歲。

來源：YouTUbe

四川廣播電視台報導，67歲胡蓉開了一家包子店，44歲的男友阿穆在胡蓉包子鋪幫忙時，有時候會被人認為是胡蓉的兒子。

胡蓉曾有過多段婚姻，第一任丈夫體弱多病，結婚四年後因病去世，留下一個女兒，和第二任丈夫結婚又生一女，2013年夫妻感情不和離婚。2016年為給大女兒帶孩子，胡蓉開辦了一家幼兒園，上網聊天認識了阿穆。兩年後阿穆離開成都前往福建，也結束一段為期三年左右的婚姻。

胡蓉稱，後來有一次阿穆說想跟自己「耍朋友」，但因年齡差距太大，自己沒有同意。後來阿穆回老家治病，兩人開始天天聊天。在阿穆邀請下，胡蓉前往廈門見到阿穆，覺得他身形偏瘦，不是自己想像的樣子，「又老又瘦，感覺有點失望」，但阿穆的體貼讓兩人感情迅速升溫。

20天的相處讓兩人關係有了質的變化，從2021年春節開始，阿穆就和胡蓉生活在了一起。

胡蓉的朋友有的鼓勵她，也有不看好這段戀情的，女兒擔心媽媽的新男友年紀小，萬一媽媽老了走不動了，對方會扔下她一走了之，胡蓉很坦然：「這很正常，就算是最開始的夫妻，也會有突然離開的，這也說不清楚，只要我現在開心就行。」

胡蓉解釋開包子鋪的原因，一是自己的心願，一是為了給男友交社保，「畢竟他從福建那麼遠來陪我。」阿穆平時不會過多插手包子鋪事務，他表示，希望早點學會包包子這些，能讓胡蓉輕鬆一點。

在一起三年了，阿穆稱很想辦下結婚證：「這麼多年了，還是想有歸屬感，畢竟有那一張紙在，感覺會比較自在一點。」胡蓉則擔心阿穆的家人不會同意，胡蓉和阿穆家人僅電話聯繫，對方只知胡蓉比阿穆大，不知確切年紀。

阿穆對胡蓉說：「說了跟你一起到老，就肯定陪你到老。」胡蓉表示，「要是我再年輕點就好了。」

網民意見不一，有人祝福，也有人不看法，「年齡差距是小事，最重要是真愛，祝你們倆幸福快樂攜手共進」、「很有夫妻相，幸福美滿就好，別在意外界眼光」、「這是想繼承遺產的節奏」、「這就是在錯的時間遇到對的人」、「等幾年，啥都有了」。

胡蓉和阿穆一起出遊。（四川廣播電視台）
胡蓉和阿穆一起出遊。（四川廣播電視台）

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