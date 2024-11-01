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遭禁言3個月後 前環時老總胡錫進在微博發文了

記者黃國樑／即時報導
胡錦進禁言三個月解禁的首篇微博文章，談的是潮白河上的「廠通橋」。(取自胡錦進微博號)
胡錦進禁言三個月解禁的首篇微博文章，談的是潮白河上的「廠通橋」。(取自胡錦進微博號)

中國官媒「環球時報」前總編輯胡錫進10月31日晚上發出了一篇「老胡今天去河北大廠辦事」的微博文章，距離上一篇在7月27日發出的最後一篇貼文，已超過三個月。這顯示胡錫進已在被禁言了三個月後，恢復了發聲的權利。

胡錫進7月微博的最後一篇文章，主要是評論當時發生的一位實習生事件。7月26日，由中國國資控股的中信建投證券一位實習生發布的影片引發熱議。影片顯示，他的一天包括開保時捷上班、打高爾夫球、打羽毛球等等。除此之外，影片還涉及三個中信建投正進行的上市項目、客戶的財務診斷報告、監管的詢證函等敏感信息，引發熱議。

而胡錫進的貼文批評，公眾不接受、法律也絕不會縱容透過各種非法手段實現的暴富，尤其是官員的貪腐。而公眾也十分反感富家子弟不合時宜的炫耀。評論並無任何出格，他被禁言並不是為了這個議題。

據稱，主要原因是中共三中全會7月通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，胡錫進隨即在他的微信號發文指出，「決定」中非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。這一解讀引發左派人士的激烈抨擊，批他挑戰憲法和黨章權威，肆無忌憚地違反中共的政治紀律。他的文章隨後被刪除，微博微信也隨後被封殺。

而昨天再次發聲談的亦是生活感言的平民話題，說大廠縣與北京通州隔潮白河相望，他驚喜地發現，潮白河上盼了許久的大橋「廠通橋」居然通車了！為此他很高興，想張開雙臂擁抱它。

他表示，自己因為這裡房價便宜得只及北京市區的1/10，在圖便宜趕那撥潮流的人中，也包括他老胡。並說因為有了這座橋，交通變得極其方便，而且什麼都便宜，生活成本低，他或會成為河北大廠新的「常住人口」，在這裡安排他的晚年。

被認為左派文人的北大中文系教授孔慶東與胡錫進經常意見相左，見胡錫進重回微博，也貼文表示，「熱烈祝賀胡哥滿血復活！雖然我多次調侃老胡，但是沒有老胡的江湖，是多麼寂寞，我們不能整天就看著內塔尼亞胡（以色列總統內唐亞胡）啊！」

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