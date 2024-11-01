才闢謠辭籃協主席一天… 中國籃球真的告別了「姚明時代」

姚基金創始人、中國籃協主席姚明（中）與國際籃球明星隊及中國籃球明星隊部分球員日前在姚基金慈善賽新聞發布會上合影。(新華社)

姚明辭去中國籃協主席消息前天傳得沸沸揚揚，一度遭籃協副主席徐濟成闢謠。不過據新華社，姚明真的辭了，且昨就完成交接，由郭振明接替姚明擔任中國籃協主席。姚明說，辭職是經過慎重思考之後做出的決定，他的任期還兩年，此時離開是希望為新班子留下一個完整的奧運 周期，以便他們更好地開展工作。郭振明表示，壓力大但有信心，會群策群力做好工作。

中國籃球協會執委會昨舉行會議，完成負責人屆中調整，接替姚明擔任中國籃協主席的是國家體育總局籃球運動管理中心中國籃協聯合黨委書記、中國籃協副主席郭振明，他自2022年初進入中國籃協，與姚明共事。

男籃逐漸國足化、中國籃球奧運表現不如人意，讓姚明的7年之癢再也無法迴避。

姚明在接受新華社專訪時說，擔任中國籃協主席的經歷很寶貴，有不少收獲，遺憾的則是國家隊的成績和表現沒有達到預期。這時離開中國籃協，主要還是基於對中國籃球未來的考慮。按照章程，他的第二屆任期還剩兩年左右，他希望為新班子留下一個完整的奧運周期，以便他們更好地開展工作。

姚明說，他對籃球的熱愛從未改變。未來自己以其他方式參與籃球的機會還有很多。

郭振明表示，他對姚明最深刻的印象是敢於擔當。2017年初的中國籃協實體化改革是國家體育總局推進的一項重大改革舉措。在沒有成熟經驗可資借鑑情況下，姚明利用自己各方面的能力、資源以及理解認識帶領大家為協會建立運行機制，充分體現了他的擔當。

郭振明坦言，從姚明手中接過中國籃球協會的這副擔子，壓力還是非常大的。對於未來工作，個人能力有限，但他對籃協班子很有信心，日後會在姚明此前工作的基礎上，集思廣益，繼續深化籃球改革，「我們有信心，也要一步一步來」。

據上游新聞報導，姚明任籃協主席這7年，旋風式改革、被詬病成績、惹關注言論等爭議不少。

2017年2月23日，37歲的姚明全票當選新一屆中國籃協主席，這是中國籃協歷史上第一次由社會人士擔任主席，眾望所歸。姚明一上任就對中國籃球進行了大刀闊斧的改革。從國家隊到CBA聯賽、校園籃球，改革面積之廣，前所未有。

姚明在球員時期的表現幾乎無可挑剔，但在他執掌中國籃協期間，中國籃球各級國家隊的表現並不盡如人意。尤其是中國男籃在國際大賽的成績「慘淡」，廣受詬病。關於姚明是否適合擔任中國籃協主席的討論一直都存在。