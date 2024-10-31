中國最高規格學習活動 眼尖網友：兩軍工系統幹部缺席
中國省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，雙雙缺席。
中國國家主席習近平在這場研討班的開班式上表示，領導幹部特別是高級幹部擔負著推進改革的重要職責。要直面矛盾問題不迴避，應對風險挑戰不退縮，並強調確實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。
港媒指出，此類研討班是中國規格最高的學習活動，除了中央領導人，舉凡省部級以上單位黨、政、軍負責人都需要參加。中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希和中國國家副主席韓正都出席開班式，台下坐了300多名高級幹部。
港媒引述YouTuber《中規中矩》發布的影片內容，根據央視新聞聯播畫面，《中規中矩》一一點出參加者有中共中央網信辦主任莊榮文、國安辦常務副主任劉海星、金融辦常務副主任王江、港澳辦常務副主任周霽和空管辦主任蔡劍江等人都參加，但獨缺雷凡培；在另一群中國國務院系統參加者之中，有中國國家糧食局局長劉煥鑫、中國國家林業局局長關志鷗等人，獨缺張克儉。
《中規中矩》指出，雷凡培和張克儉都屬於航空科工系統，他們同時缺席這場重要的大會，顯然是不尋常的。他並盤點自去年開始因中國火箭軍反腐而落馬的官員和軍工央企系統高管。
公開資料顯示，61歲的雷凡培出身航天系，曾任中國航天科技集團董事長、中國船舶集團董事長，本身也是二十屆中央委員。
63歲的張克儉曾任中國工程物理研究院（核武研發基地）黨委書記，出掌國防科工局已有6年，還身兼國家航天局局長，國家原子能機構主任。在中國工信部網站上還可見張克儉在今年9月底參加工信部舉行慶祝新中國成立75周年歌詠比賽的活動。
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