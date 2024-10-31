我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

最新調查：2/3華裔美國人 每月都曾遭到歧視

中國最高規格學習活動 眼尖網友：兩軍工系統幹部缺席

記者陳湘瑾／即時報導
中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培也缺席29日在中共中央黨校召開的研討班。（取材自中國船舶集團綜合技術經濟研究院）
中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培也缺席29日在中共中央黨校召開的研討班。（取材自中國船舶集團綜合技術經濟研究院）

中國省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，雙雙缺席。

中國國家主席習近平在這場研討班的開班式上表示，領導幹部特別是高級幹部擔負著推進改革的重要職責。要直面矛盾問題不迴避，應對風險挑戰不退縮，並強調確實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

港媒指出，此類研討班是中國規格最高的學習活動，除了中央領導人，舉凡省部級以上單位黨、政、軍負責人都需要參加。中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希和中國國家副主席韓正都出席開班式，台下坐了300多名高級幹部。

港媒引述YouTuber《中規中矩》發布的影片內容，根據央視新聞聯播畫面，《中規中矩》一一點出參加者有中共中央網信辦主任莊榮文、國安辦常務副主任劉海星、金融辦常務副主任王江、港澳辦常務副主任周霽和空管辦主任蔡劍江等人都參加，但獨缺雷凡培；在另一群中國國務院系統參加者之中，有中國國家糧食局局長劉煥鑫、中國國家林業局局長關志鷗等人，獨缺張克儉。

《中規中矩》指出，雷凡培和張克儉都屬於航空科工系統，他們同時缺席這場重要的大會，顯然是不尋常的。他並盤點自去年開始因中國火箭軍反腐而落馬的官員和軍工央企系統高管。

公開資料顯示，61歲的雷凡培出身航天系，曾任中國航天科技集團董事長、中國船舶集團董事長，本身也是二十屆中央委員。

63歲的張克儉曾任中國工程物理研究院（核武研發基地）黨委書記，出掌國防科工局已有6年，還身兼國家航天局局長，國家原子能機構主任。在中國工信部網站上還可見張克儉在今年9月底參加工信部舉行慶祝新中國成立75周年歌詠比賽的活動。

中國工信部副部長兼國防科技工業局長張克儉缺席29日在中共中央黨校召開的研討班。（...
中國工信部副部長兼國防科技工業局長張克儉缺席29日在中共中央黨校召開的研討班。（取材自中國有色金屬工業網）

中共 國務院 火箭軍

上一則

被微博禁言逾3個月 胡錫進回歸談晚年

延伸閱讀

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國

世衛：結核病再成為全球頭號傳染病殺手 重傷這2國
港媒：中共高壓反腐 料將繼續抓捕「軍工虎」

港媒：中共高壓反腐 料將繼續抓捕「軍工虎」
「靠軍工吃軍工」 中國電科塌方腐敗 前老董老總全被抓

「靠軍工吃軍工」 中國電科塌方腐敗 前老董老總全被抓
林峯舊愛吳千語才嫁豪門 跪地幫老公擦鞋

林峯舊愛吳千語才嫁豪門 跪地幫老公擦鞋

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

2024-10-25 07:30

超人氣

更多 >
38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕
4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效

4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選