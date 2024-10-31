中國最高規格學習活動 眼尖網友：兩軍工系統幹部缺席

中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培也缺席29日在中共中央黨校召開的研討班。（取材自中國船舶集團綜合技術經濟研究院）

中國省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆三中全會精神專題研討班，29日在中央黨校（國家行政學院）開班。有網友發現，中共 中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培、工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，雙雙缺席。

中國國家主席習近平在這場研討班的開班式上表示，領導幹部特別是高級幹部擔負著推進改革的重要職責。要直面矛盾問題不迴避，應對風險挑戰不退縮，並強調確實抓好後兩個月的各項工作，努力實現全年經濟社會發展目標任務。

港媒指出，此類研討班是中國規格最高的學習活動，除了中央領導人，舉凡省部級以上單位黨、政、軍負責人都需要參加。中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希和中國國家副主席韓正都出席開班式，台下坐了300多名高級幹部。

港媒引述YouTuber《中規中矩》發布的影片內容，根據央視新聞聯播畫面，《中規中矩》一一點出參加者有中共中央網信辦主任莊榮文、國安辦常務副主任劉海星、金融辦常務副主任王江、港澳辦常務副主任周霽和空管辦主任蔡劍江等人都參加，但獨缺雷凡培；在另一群中國國務院 系統參加者之中，有中國國家糧食局局長劉煥鑫、中國國家林業局局長關志鷗等人，獨缺張克儉。

《中規中矩》指出，雷凡培和張克儉都屬於航空科工系統，他們同時缺席這場重要的大會，顯然是不尋常的。他並盤點自去年開始因中國火箭軍 反腐而落馬的官員和軍工央企系統高管。

公開資料顯示，61歲的雷凡培出身航天系，曾任中國航天科技集團董事長、中國船舶集團董事長，本身也是二十屆中央委員。