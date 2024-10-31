我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繁榮布碌崙協會 公布8大道清潔計畫 促提升華人形象

北韓證實今年首射洲際飛彈 「時長高度破紀錄」疑為新型飛彈

吉林帥小伙是「現代韋小寶」用1招娶5妻還住同小區

中國新聞組╱綜合報導
小俊在婚姻存續期間，以夫妻名義與五名女子同居，圖為牽手示意圖（圖文無關）。(取材自環球網)
小俊在婚姻存續期間，以夫妻名義與五名女子同居，圖為牽手示意圖（圖文無關）。(取材自環球網)

吉林一名90後帥小伙營造「富二代」人設，欺騙女子錢財和感情，甚至以夫妻名義，在同一小區同時和五名女子同居長達四年；這位「時間管理大師」媲美7個老婆的韋小寶，把「妻子們」安撫得服服貼貼，直到接到公安的電話，眾妻才知「豪門夢碎」，所謂的家族企業，只是其母在洗浴中心為人搓澡、其父在建築工地打零工，網友直呼「電影都不敢這麼演」。

法治日報報導，長相帥氣的小俊是名90後，竟以夫妻名義與五名女子同居，他的五位「妻子」都生活在同一小區，其中一名幫他生下孩子的「妻子」，竟還與合法登記的妻子住在同一樓棟單元，這些「妻子」們彼此都不知道對方的存在，這樣的狀態竟然持續長達四年之久。

小俊的手法很類似，將自己打造成「富二代」人設，2019年，他通過網路遊戲結識同城網友小佳，經常給小佳發送房產證、豪車、現金、奢侈品的照片，稱其父母掌管著擁有很多大型洗浴中心、工程公司的家族企業，還多次網購買仿造的名包、名表送給小佳。沒多久，小佳懷孕了，兩人便登記結婚。

可婚後，小佳發現小俊不僅不務正業，所謂的家族企業都是捏造。現實是，其母親在洗浴中心為人搓澡，父親在建築工地打零工，小俊還多次向小佳索要錢財，小佳最後選擇獨立撫養孩子，並將小俊趕出家門。

小俊從家中搬出一周後故技重施，很快通過網路遊戲認識同城的小紅，依然是同樣的套路，沉浸在嫁入豪門美夢中的小紅，將自己的全部積蓄交給小俊。

兩次成功的行騙經歷，讓小俊開啟瘋狂的詐騙計畫，他先後在網路上認識了同住一個小區的在校女大學生小敏、小欣和護士小蘭，常在聊天中發送公安機關會議照片，讓女孩們誤以為自己是有雄厚家庭背景的警察，之後向三名「女友」分別騙取1.5萬元、1萬元、8000元人民幣。

據報導，詐騙所得共計17萬餘元很快被小俊揮霍殆盡，已無法支撐其巨額開銷。小俊給小紅母親辦理商業保險為由，套出小紅母親社保卡密碼並多次盜刷，累計達11萬元。

四年前，小佳與小紅先後接到公安機關打來的電話，被告知自己的丈夫涉嫌刑事犯罪，但更讓兩人震驚的是，兩人的「丈夫」竟是同一個男人。

小俊最終因犯詐騙罪、盜竊罪、重婚罪，數罪並罰，判決有期徒刑9年6個月，並處罰金人民幣12萬元；追繳小俊違法所得人民幣28萬餘元，並返還各被害人。

所謂的10萬元錢，竟是一沓沓銀行點鈔員練習所用的練功券（示意圖/圖文無關）。(取...
所謂的10萬元錢，竟是一沓沓銀行點鈔員練習所用的練功券（示意圖/圖文無關）。(取材自環球網)

保險

上一則

開封12歲女400斤 沒錢就醫靠呼吸器 網：不是脫貧了？

延伸閱讀

喬欣祕婚富二代？又被爆炒霸榜熱搜 這次傳她備孕中

喬欣祕婚富二代？又被爆炒霸榜熱搜 這次傳她備孕中
川男開特斯拉輾死5歲童 親屬：盲區未預警 準備提告

川男開特斯拉輾死5歲童 親屬：盲區未預警 準備提告
浙女大生小區遭猥褻 求救無人理 嘴唇被吻破憂染性病

浙女大生小區遭猥褻 求救無人理 嘴唇被吻破憂染性病
川租客屋內養百蛇 住戶嚇到不敢用馬桶 業主們圍堵求搬

川租客屋內養百蛇 住戶嚇到不敢用馬桶 業主們圍堵求搬

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

2024-10-25 07:30

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品