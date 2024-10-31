吉林帥小伙是「現代韋小寶」用1招娶5妻還住同小區

小俊在婚姻存續期間，以夫妻名義與五名女子同居，圖為牽手示意圖（圖文無關）。(取材自環球網)

吉林一名90後帥小伙營造「富二代」人設，欺騙女子錢財和感情，甚至以夫妻名義，在同一小區同時和五名女子同居長達四年；這位「時間管理大師」媲美7個老婆的韋小寶，把「妻子們」安撫得服服貼貼，直到接到公安的電話，眾妻才知「豪門夢碎」，所謂的家族企業，只是其母在洗浴中心為人搓澡、其父在建築工地打零工，網友直呼「電影都不敢這麼演」。

法治日報報導，長相帥氣的小俊是名90後，竟以夫妻名義與五名女子同居，他的五位「妻子」都生活在同一小區，其中一名幫他生下孩子的「妻子」，竟還與合法登記的妻子住在同一樓棟單元，這些「妻子」們彼此都不知道對方的存在，這樣的狀態竟然持續長達四年之久。

小俊的手法很類似，將自己打造成「富二代」人設，2019年，他通過網路遊戲結識同城網友小佳，經常給小佳發送房產證、豪車、現金、奢侈品的照片，稱其父母掌管著擁有很多大型洗浴中心、工程公司的家族企業，還多次網購買仿造的名包、名表送給小佳。沒多久，小佳懷孕了，兩人便登記結婚。

可婚後，小佳發現小俊不僅不務正業，所謂的家族企業都是捏造。現實是，其母親在洗浴中心為人搓澡，父親在建築工地打零工，小俊還多次向小佳索要錢財，小佳最後選擇獨立撫養孩子，並將小俊趕出家門。

小俊從家中搬出一周後故技重施，很快通過網路遊戲認識同城的小紅，依然是同樣的套路，沉浸在嫁入豪門美夢中的小紅，將自己的全部積蓄交給小俊。

兩次成功的行騙經歷，讓小俊開啟瘋狂的詐騙計畫，他先後在網路上認識了同住一個小區的在校女大學生小敏、小欣和護士小蘭，常在聊天中發送公安機關會議照片，讓女孩們誤以為自己是有雄厚家庭背景的警察，之後向三名「女友」分別騙取1.5萬元、1萬元、8000元人民幣。

據報導，詐騙所得共計17萬餘元很快被小俊揮霍殆盡，已無法支撐其巨額開銷。小俊給小紅母親辦理商業保險 為由，套出小紅母親社保卡密碼並多次盜刷，累計達11萬元。

四年前，小佳與小紅先後接到公安機關打來的電話，被告知自己的丈夫涉嫌刑事犯罪，但更讓兩人震驚的是，兩人的「丈夫」竟是同一個男人。