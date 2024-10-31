開封「王婆」媒婆賽奪冠 獎金100萬 網友：誰出的錢？

開封「王婆」奪得全國媒婆大賽一等獎，獎金100萬元。（取材自每日經濟新聞）

河南 開封日前舉行萬歲山全國媒婆大賽，來自全國各地的媒婆、月老齊聚，經過海選、初賽、排位賽，60名選手成功晉級並獲獎金；最終，「王婆」扮演者趙梅獲得第一名，可以拿到獎金100萬元。

每日經濟新聞報導，今年3月，設在河南開封萬歲山景區的相親節目「王婆說媒」在網路上暴紅，「王婆」扮演者趙梅因提倡真誠交友，屢次出圈，前往景區的遊客數量也直線上升。趙梅在抖音 平台也迅速漲粉數百萬，此後，她開始在全國多地景區展開巡演。

5月1日起，萬歲山全國媒婆大賽正式啟動，最終，趙梅獲得第一名，拿到獎金100萬元。「王婆」扮演者名為趙梅，今年61歲，是河南洛陽人。趙梅稱，她扮演「王婆」的契機是開封萬歲山景區招募「王婆」的特型演員，觀眾喜歡她的原因，可能是自己在舞台上感染力強。

據了解，走紅後，景區將趙梅的演出時間延長，周末她會演出近2小時。趙梅稱，只要觀眾需要，「王婆」這個角色她會一直堅持扮演下去。

對於這個比賽，有網友好奇獎金是誰出錢？不少人認為荒唐至極，「絕了，居然有這種比賽，還這麼多獎金，這洗錢吧」「起碼讓男性同胞睜眼看世界了」，但也有人稱讚趙梅，「360行，行行出狀元，媒婆也能成了值得大肆表彰的正能量」「我還去看了，確實有意思，她應變能力的確高」「厲害了，實至名歸」「如果真撮合了很多好姻緣，那也是功德無量的好事」。