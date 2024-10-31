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「1孕傻3年」沒這回事？衛健委奇葩催生：孕育變聰明

中國新聞組／北京31日電
「健康中國」駁斥「一孕傻三年」說法，稱「孕育會使女性更聰明」。（取材自澎湃新聞）
「健康中國」駁斥「一孕傻三年」說法，稱「孕育會使女性更聰明」。（取材自澎湃新聞）

中國國家衛健委旗下「健康中國」微信公眾號刊文「女性生孩子的四大好處」稱，闢謠「一孕傻三年」說法，稱「孕育會使女性更聰明」，獲得媒體廣泛報導、轉載，但原文隨後被刪除；網友對文章多持批評態度，認為當局為鼓勵生育無所不用其極，並嘲諷「確實生完就變聰明了，明白上當了」、「牛逼，還當30年前呢」、「既然這樣，專家自己多生點吧」。

澎湃新聞報導，文章寫道，民間有「一孕傻三年」的說法，但實際上，孕育會使女性變得更聰明；稱孕期激素水平的變化，會使女性腦部結構發生微妙的改變，讓女性更具母性特質。

文章解釋，所謂「孕傻」，更多是一種心理暗示，而女性在孕期和產後感覺自己記憶力下降，多半是由於新生命的到來，生活發生改變，導致女性出現焦慮、緊張。

上述文字來自於今年8月23日 「大眾健康」雜誌官方微信公眾號以「生孩子的4個好處，你知道嗎？」為題發布了此文。文章的作者是北京航空總醫院的張歡歡。

據報導，「健康中國」這篇「孕育會使女性變得更聰明」的文章，微博閱讀量高達7555.9萬，討論量3.4萬，但是網友卻不認同；稱「自從新冠後我再也不相信啥專家了」、「快拉倒吧！誰媳婦生孩子後啥樣誰知道，女人生完孩子照顧孩子，睡眠各方面都不要，休息不好自然反應遲鈍」、「昨天看到一則廣告說懷孕治痛經，今天懷孕增智慧」。

「健康中國」「一孕傻三年」說法，稱「孕育會使女性更聰明」。 （路透）
「健康中國」「一孕傻三年」說法，稱「孕育會使女性更聰明」。 （路透）

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