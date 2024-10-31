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西安官員被拆遷維權村民圍4小時 竟從廁所跳窗「尿遁」

中國新聞組／北京31日電
涉事副局長（圖）被民眾包圍提問、拿手機錄影卻回答不上問題。（視頻截圖）
涉事副局長（圖）被民眾包圍提問、拿手機錄影卻回答不上問題。（視頻截圖）

陝西省西安巿曲江新區規畫局一名副局長，面對因為拆遷而維權的村民質問，經過4個小時都未能讓一眾村民解除疑慮，結果採「尿遁」一招，從廁所窗戶爬出逃離；視頻引起熱議，有網友批評「現在都是這樣，不敢直面問題」、「敵人還沒來，老百姓來了，人民公僕卻跳窗逃跑了，如此官員是真的為人民服務啊」。

綜合大皖新聞、極目新聞報導，影片發布者黃先生表示，「我們家附近正在拆遷，但近期規畫不斷變動，導致我們原本該分配住房的地理位置發生改變，這與前期提出的方案截然不同，在我們與規畫局負責人交流時，為了逃避回答問題，這名負責人偷偷從廁所跳窗逃跑了。」

網上片段顯示，一名身穿藍色外套的副局長被村民包圍，強調拆遷方案不是他一個人更改，村民追問「還有誰更改」，他說要上廁所，村民見其遲遲未回，到廁所察看卻不見人，只見一扇打開了的窗戶。

西安市曲江新區自然資源和規畫局工作人員表示，「市民主要反映的一個問題是現在規畫的居住區距離高壓線過近，我們也在研究處理高壓線設備的遷移問題，後續我們將進一步加強與徵遷市民的溝通交流。」

網友狂酸官員尿遁，「原來當幹部也是需要練跳窗跳牆這種應急能力的」、「估計壓力大了吃不消怕了，但是跳窗逃走真的不太合適」、「太形象了！遇事就跑，表揚就來」。

針對上述工作人員在接訪期間的不當行為，曲江新區黨工委、管委會高度重視，已安排紀檢監察機關聯合相關部門啟動調查程序，將堅持實事求是、依法依規的原則進行處置。

副局長「尿遁」的事發現場，村民到廁所察看不見人，只見一扇打開了的窗戶。(取材自極...
副局長「尿遁」的事發現場，村民到廁所察看不見人，只見一扇打開了的窗戶。(取材自極目新聞／知情人供圖)

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