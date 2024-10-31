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徐台兩岸金龍湖懇談會 學者：兩岸應齊心發展半導體

記者謝守真／徐州報導
「2024半導體材料產業發展（徐州）大會暨第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會」30日在江蘇徐州市登場。(記者謝守真／攝影)
「2024半導體材料產業發展（徐州）大會暨第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會」30日在江蘇徐州市登場。(記者謝守真／攝影)

「2024半導體材料產業發展（徐州）大會暨第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會」30日在徐州登場。中國科學院院士、南京大學教授祝世寧表示，半導體產業的競爭愈發激烈，半導體材料的技術重要性日益凸顯，特別是在人工晶片材料方面，冀兩岸學者、業者能把握機會，加強海內外的溝通與協作，推動產學深度融合，兩岸齊心共同建立起推動半導體材料高質量發展的歷史重任。

本次活動以「協同創新融合發展」為主題，緊扣徐台經貿合作、科技創新與產業創新融合，助力發展新質生產力。同時，主辦方邀請半導體材料及相關產業鏈專家、業界代表，圍繞Si、GaAs、SiC、GaN、Ga₂O₃等半導體材料與裝置技術、產業發展等產業熱點交流討論，並為半導體材料及其上下游領域企業及參會代表建立交流與合作平台，協助兩岸半導體材料產業高質量發展。

大會啟動儀式於30日在江蘇省徐州市舉行，本次活動包括徐州市長王劍鋒、中國電子科技集團公司總監左雷、國民黨智庫前執行長周守訓等500多人參加，其中企業代表約400多人。據悉，會中簽約一批項目，主要涉及半導體新材料、工程機械、集成電路等領域。

祝世寧表示，近年來中國半導體的材料產業，呈現蓬勃發展態勢。從全球視角來看，經濟全球化面臨挑戰，科技創新尤其是半導體產業的競爭愈發激烈，作為支撐國家性質化建設，促進經濟發展以維護國家安全不可或缺的關鍵性品材料，半導體材料的技術重要性日益凸顯，特別是在人工晶片材料方面。

中國國務院國資委專項辦副主任、中國電子科技集團公司總監左雷稱，這不僅是中國「十四五規畫」及「2035遠景」目標重要發展方向，且在太陽能、新能源汽車、儲能及數據中心等重點領域已實現應用。同時，以氧化鉀、氮化鋁、金剛石等為代表的第四代超寬近代半導體材料，憑其卓越性能正吸引學術界、產業界及金融界廣泛關注，這預示著其將在訊息、能源運輸、先進製造國防等領域的發揮愈顯重要。

基於此，祝世寧希望兩岸學者、業者能把握機會，加強海內外的溝通與協作，推動產學深度融合，共同建立起推動半導體材料高質量發展的歷史重任，兩岸一齊共創輝煌未來。國民黨智庫前執行長周守訓亦稱，希望兩岸可攜手在半導體產業界，共創一片新天地。

據悉，截至2023年12月，徐州市累計註冊台資企業734家，其中2023年新增15家。目前註冊存量187家，營運較好的52家，涉及半導體、新材料、電機電子、專業儀器、機械加工等行業。

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