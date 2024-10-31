任中國籃協主席7年成績差 姚明請辭已准？ 副主席這麼說

姚明傳請辭中國籃協主席一職。 （新華社）

中國媒體30日盛傳曾是知名球星的姚明已於10月25日請辭中國籃協主席一職，並且已獲准，只待官宣。不過，中國籃協副主席徐濟成表示此消息不實，姚明本人及籃協尚未對此回應，使得姚明是否辭職顯得撲朔迷離。有媒體人稱，姚明七年任內，中國女籃拿到世界亞軍，中國男籃則成績一塌胡塗，辭職對姚明來說，既是承擔責任，也是一種解脫，他們並不感到意外。

上觀新聞報導，中國籃壇30日傳出姚明辭職的重磅消息，多位媒體人在網上發文，中國籃球傳奇名宿姚明已於10月25日主動提交辭呈，辭去中國籃協主席一職，並已獲得批准，籃協主席將由副主任級別以上的專業人士接任；近日國家體育總局召開黨組會，但尚不清楚會議是否討論了姚明的辭職事宜。

姚明請辭消息30日迅速在網上延燒，躍為中國微博熱搜榜首，引發議論。不過，徐濟成稱：「別聽那些，謠言！」；有籃協工作人員稱，領導都在崗，「姚主席在單位呢」。

四天前，由北京體育大學、中國籃球協會共同主辦的第五屆世界籃球論壇在北京體育大學開幕，姚明還出席並發言。在距離任滿還差四個月的時候選擇辭職，多少讓人感到意外，不過姚明本人還未回應此消息。

姚明曾是中國男籃第一球星，2011年退役，此後在體育和公益等領域依舊活躍。據紅星新聞報導，在姚明任職籃協主席的七年中，中國男籃兩次沒有從世界盃 出線，並連續無緣參加東京奧運會和巴黎奧運 會。

媒體人王珅葳30日發文談到了姚明稱，早就聽說了他辭職的消息。但姚明不做籃協主席，對他個人來講，其覺得是一種解脫，畢竟近些年中國男籃的大賽成績絲毫沒有起色，進軍洛杉磯 奧運會看似是一個不太可能完成的艱巨挑戰。

資深媒體人付政浩也發文表示，「在中國籃球下行時期非猛藥不能醫治沉痾，大姚是個理想主義者，但慈不掌兵，大姚欠缺鐵腕治理能力和官場經驗，其性格不足以止住下滑的中國籃球，反而讓此前行政力量壓制的諸多隱患徹底暴露。大姚任內努力推動CBA管辦分離、覆興小籃球、大力倡導體教融合是其任內最大亮點」。

值得一提的是在姚明的任期內，中國男籃完成了歷史上第一次歸化，成功引進李凱爾，但仍沒避免中國男籃成績的下滑，但姚明在任期間中國女籃和中國三人籃球還是取得過不俗的成績。職業聯賽和青少年培訓方面，姚明也推出許多舉措，針對青少年籃球進行了一系列改革，尤其是「小籃球」計劃讓中國青少年籃球生態環境煥然一新。有人也對他的辭職表示惋惜。