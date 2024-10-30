刷劇、筆電工作…上海地鐵板凳族 早晚高峰添亂禁不了

板凳族造成其他乘客通行困難。（取材自新民晚報）

上海地鐵 11號線客流量大、線路長，許多人為了緩解長時間搭車的疲憊，自備各式各樣的板凳休息，形成所謂的「板凳族」；有的人坐在板凳上看手機刷劇，有的還打開筆電開始工作，話題衝上熱搜，引發網友熱議。

綜合新民晚報、極目新聞報導，上海地鐵「板凳族」的現象由來已久，甚至在杭州、北京的某些線路上，也都有相同的困擾。許多人一上車就打開自備的折疊板凳，有的閉目養神，有的低頭滑手機，網友笑稱「自帶座位的鬆弛感被拿捏住了」。

然而在人流高峰時期，許多人連站都沒地方站，卻有人坐在地上、小板凳上，相對占了不少空間。有人批評這些板凳族太自私，「這種做法真的不文明」；但也有人認為打工人自帶板凳搭地鐵實屬無奈之舉。據了解，上海11號線路單程從嘉定北到迪士尼 就要接近2小時，中途停靠站點多，且沒有其他線路分流，長時間乘車相當疲憊。

乘客在車廂內使用小板凳，除了影響其他乘客通行，也存在安全風險，若地鐵緊急剎車，坐在板凳上很容易摔倒，被旁邊的人踩到。上海地鐵營運方在車廂裡掛了「為了您和他人的安全，車廂內請勿使用自帶小板凳」的標語，由於只是勸阻，並不具有強制性，民眾對此視若無睹，甚至還有人直接拿著板凳坐在告示牌下方。