南京野豬氾濫 覓食闖鐵路 害死下車查看機械師

野豬闖入鐵軌，下車查看的機械師被鄰線列車撞斃，造成南京南站27日大量列車延誤，候車大堂水洩不通。（取材自觀察者網）

中國野豬問題日漸嚴重，日前南京一列高鐵與野豬相撞，機械師下車排查故障時被鄰近列車碰撞身亡，更造成當天多車次列車延誤，南京南站候車大廳擠滿搭車民眾，網友稱「堪比春運」；鐵路部門表示沉痛哀悼，並向機械師家屬深切慰問，正在全力做好善後工作。

極目新聞報導，南京市野豬已經氾濫成災，每平方公里超過4頭，南京市林業站站長孫立峰稱，南京8個行政區均有野豬分布，且種群密度呈總體上升趨勢，從2021年的每平方公里3.24頭增加到2023年的4.43頭。而此次高鐵事故發生地附近的紫金山區域，就是野豬的主要分布地區之一。

廣東省科學院動物研究所研究員胡慧建指出，野豬撞到高鐵導致有人員傷亡的情況罕見，至今未曾聽過同類案例。野豬氾濫並非南京的特例，由於野豬自身繁殖能力強、天敵缺失等原因，目前全國範圍內多地野豬成災。胡慧建稱，南京紫金山生態環境好，可能因為棲息地的野豬數量太多，高鐵沿線大多又荒無人煙，野豬才下山跑到高鐵行經區域覓食。

近年來，南京地區野豬頻頻擾民，甚至攻擊市民。本月25日有媒體報導，有遊客在紫金山遊玩期間被野豬衝撞受傷；27日，還有一頭野豬闖進南京一四星級酒店大堂，被民警和保安攜手擒獲。

觀察者網報導，當天南京南站多車次列車晚點，涉及上海、徐州、鄭州 等多個方向，不少網友發布了現場視頻和圖片，其中可以看到，南京南站的站廳內擠滿了人。有網友感嘆「堪比春運」。