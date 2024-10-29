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名酒引流效應？飛天茅台跌至2000元 黃牛嘆虧大了

中國新聞組／北京29日電
33--雙11購物節打響價格戰，白酒「飛天茅台」在電商平台的價格跌至近2000人民幣。(路透)
33--雙11購物節打響價格戰，白酒「飛天茅台」在電商平台的價格跌至近2000人民幣。(路透)

中國雙11購物節打響價格戰，在大額補貼、名酒引流等電商策略下，五糧液普五八代、劍南春等名酒部分零售價跌破實體通路批發價，飛天茅台更跌至近2000元（人民幣，下同，約281美元），比618活動價格還低。原本想趁購物旺季分杯羹的黃牛哀嘆虧大了。

綜合明報、香港01報導，業內分析，在消費降級環境下，高檔白酒市場行情差，經銷商須回籠資金；而電商平台則要完成業績，希冀靠名酒引來客流消費，因此，酒水直播大批拋售成為今年雙11最大特點，酒水直播間銷售額大比拚，風頭更蓋過淘寶直播帶貨一哥李佳琦。

據南方傳媒旗下「時代財經」報導，根據淘天酒水垂類（垂直運營領域）達人「酒妹妹」發布的數據顯示，在淘寶「雙11」於21日晚間7時正式開啟，短短1小時40分鐘，「酒妹妹」直播銷售額破億，居淘寶小時榜第一位；「亮哥名酒薈」（酒仙亮哥）第二名，同時段的李佳琦則處於第七位。

在天貓「百億補貼」下，飛天茅台25日價格降至2055元，比當日線下批發價低170元，28日價格繼續走低，逼近2000元，低於618活動價格。

有白酒業者稱，今年雙11電商放量比618購物節更猛，價格更低，主要原因是下半年白酒行情持續下滑，資金鏈撐不住的經銷商在大量低價拋貨，臨近年尾須快速回籠資金；而且電商平台為了完成業績考核，發放大額補貼給主播賣酒。「但只有特殊促銷節點才有如此低價，並且體量對於整個白酒市場來說還是比較小的。」

茅台價格直直落，有黃牛表示，「我2340元買的茅台還有十幾瓶，618入的放到現在還在虧錢。且今年電商平台加大力度整治帳號，不少黃牛就算想開通多個帳號搶平台發放的優惠券，也因被平台揪出而被取消訂單或根本搶不到優惠券，差價空間被壓縮。

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