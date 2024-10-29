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甘肅女花200萬買房 抽中百萬邁巴赫 但使用權只10年

中國新聞組╱北京29日電
甘肅一名女子買房抽中百萬人民幣豪車，但是沒有該車所有權，只有10年使用權。(取材自極目新聞／視頻截圖)
甘肅一名女子買房抽中百萬人民幣豪車，但是沒有該車所有權，只有10年使用權。(取材自極目新聞／視頻截圖)

中國樓市促銷再出新招，甘肅某樓盤祭出買房抽邁巴赫豪車，一名女業主花了200萬元（人民幣，下同，約28萬美元）買了一套四房的新房，幸運抽中一等獎，可把價值100多萬元的奔馳邁巴赫S480開回家，但銷售員強調，幸運得主只有這輛豪車的10年使用權，沒有該車所有權。

綜合極目新聞、九派新聞報導，甘肅臨夏州一名網友27日發布視頻，稱家人買房抽獎抽中一輛奔馳邁巴赫S480。視頻中可看到某樓盤開盤抽獎活動現場，一名女子從抽獎箱中拿出一個紅色小球，打開後身旁人高喊「一等獎！邁巴赫！」隨後眾人爆發歡呼聲。

該樓盤銷售表示，「買新房抽豪車」是公司為購房推出的福利政策，其他獎品還有奧迪、大眾帕薩特等汽車、現金紅包、大電視。該銷售強調，抽中一等獎的業主對這輛邁巴赫S480有10年使用權，目前對方還沒把車開走。

有網友質疑抽獎是樓盤為了引流搞劇本，「大獎都是內定的」，九派新聞記者聯繫到視頻拍攝者馬先生，他強調母親的確抽中了邁巴赫，這個驚喜連自己都不敢相信。

對於只擁有豪車的10年使用權，有網友稱「保險、油錢、保養費，剛剛湊了首付，哪來閒錢養豪車」，也有人好奇10年後把車還回去要不要折舊？對此，有網友分析，由於中國法律不允許直接送，所以多弄幾年使用權，讓車輛折舊把價值拉下去，到時候會以極低的價格賣給你，也就相當於直接送車。

但有律師表示，根據「反不正當競爭法」規定，抽獎式的有獎銷售最高獎金額不得超過5萬元，邁巴赫S480最低配置的裸車價格近150萬元，就算是10年的使用權，價值也超出法律規定，經營者可能違法。

甘肅 保險 福利

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